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Ramo 23. son bölüm final sahnesinde büyük şok! Fidan öldü mü? İdil Fırat Ramo'dan ayrıldı mı?

05.12.2020 02:59 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin dizisi Ramo, 4 Aralık Cuma akşamı 23. son bölümüyle ekrana geldi. Murat Yıldırım'ın başrolde oynadığı Ramo dizisini son bölüm final sahnesinde Yavuz'un Ramo'ya attığı mesajı gören Fidan buluşma adresine gitti. Fidan'ın bilmediği ise evin kapısına açıldığı zaman patlamak üzere hazırlanmış bombalı tuzaktı. Peki Ramo'da Fidan öldü mü? Ünlü oyuncu İdil Fırat Ramo'dan ayrıldı mı? İşte Ramo 23. son bölüm final sahnesi.

Show'nin sevilen dizisi Ramo, 4 Aralık Cuma akşamı 23. yeni bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum ve Yiğit Özşener'in başrollerde oynadığı dizinin son bölüm final sahnesinde Ramo'nun halası olan Fidan bombalı bir tuzağa düştü. Ramo'da İdil Fırat'ın canlandırdığı Fidan karakterine ne olduğu ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

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RAMO YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Murat Yıldırım'ın başrolde oynadığı Ramo dizisinin 11 Aralık Cuma akşamı ekrana gelecek olan 24. yeni bölümünden fragman ise henüz Show TV tarafından yayınlanmadı.

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RAMO SON BÖLÜM ÖZETİ

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Ramo, oldukça zor bir durumun içine düşmüştür. Mahir’e silah doğrultan Ramo, Mazhar ve Yıldırım tarafından izlediğini de biliyordur ve buradan kurtulma şansı neredeyse hiç yoktur.
Ramo (1)

Vasili’nin İstanbul’a gelmesi, Cihangir’in işlerinin daha da büyüyeceği anlamına geliyordur. Cihangir ise kontrolü tamamen ele geçirdiğini düşünürken Mazhar’ın masaya Cihangir’in istemediği adamları oturtması sinirlerin gerilmesine neden olur.
Ramo (2)

Diğer yandan Ramo’yla ilişkisini düzelten Sibel, savaşın her geçen gün biraz daha büyüdüğünün farkındadır. Sibel’in tek isteği, bu savaşta Ramo’nun yanında yer almak ve ona yardım edebilmektir. Ramo ise sevdiklerini bu savaştan uzak tutmaya çalışıyordur ama her savaşta olduğu gibi bu savaşta da büyük kayıplar olacaktır.
Ramo (3)

Diğer yandan Ramo’yla ilişkisini düzelten Sibel, savaşın her geçen gün biraz daha büyüdüğünün farkındadır. Sibel’in tek isteği, bu savaşta Ramo’nun yanında yer almak ve ona yardım edebilmektir.

Ramo ise sevdiklerini bu savaştan uzak tutmaya çalışıyordur ama her savaşta olduğu gibi bu savaşta da büyük kayıplar olacaktır.

Ramo (5)

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, İdil Fırat, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Hakan Gerçek, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

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