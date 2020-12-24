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Ramo 26. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Cihangir'den Ramo'ya ölüm tuzağı!

24.12.2020 23:10 | Son Güncelleme:
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Show TV'de ekrana gelen Ramo dizisinin 26. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Aksiyon dolu anların ekrana geldiği tanıtımda Ramo Çilingir'in işini bitirmek için adamlarıyla saldırıya geçiyor. Diğer yandan ise Ramo'yu öldürmek isteyen Cihangir, büyük bir tuzak kuruyor. Fragmanda "Bu gece bu evden sen değil, Ramo'nun ölüsü çıkacak" sözleriyse dikkat çekiyor. İşte Ramo yeni bölüm fragmanı ve özeti.

Başrollerini Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum ve Yiğit Özşener'in paylaştığı Ramo dizisinin 25 Aralık Cuma ekrana gelecek okan 26. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Ramo (1)

RAMO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ramo’nun tek hedefi Sibel’i Cihangir’in evinden almaktır. Cihangir’in hedefi ise bunu başarmadan Ramo’yu öldürtmek. Bunun için de Sibel’i kullanacaktır.

Ramo (5)
İstanbul’da bütün ibreler Cihangir’e dönmüşken Yavuz’un gelişiyle her şey altüst olur.

Ramo (2)

Buna en çok öfkelenen de Ramo’dur. Fidan halasının intikamını almak isteyen Ramo’nun önüne büyük engeller çıkar, Yavuz dokunulmazlık almıştır.

Ramo (4)
Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Hakan Gerçek, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo (7)

Ramo, Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

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