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Ramo 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo büyük patrona rest çekiyor: İstanbul biz olacağız

27.01.2021 01:18 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin sevilen dizisi Ramo'nun 30. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Büyük patronun söylediklerinin dikkat çektiği tanıtımda Ramo'nun İstanbul'daki düzene karşı yaptığı planın ne olduğu büyük merak uyandırıyor. Büyük patron Ramo'ya "Bundan sonra Mazhar'a yani İstanbul'un kralına hizmet edeceksin" diyor. Ramo ise "Ben hiç kimseye hizmet etmem" sözleriyle büyük patrona rest çekiyor. Yeni bir plan yapan Ramo'nun "İstanbul biz olacağız" sözleriyse dikkat çekiyor.

Başrollerini Murat Yıldırım, Esra Bilgiç ve İlker Aksum'un paylaştığı Ramo dizisinin 29 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek olan 30. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Ramo (1)

RAMO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ramo, büyük patronlar tarafından İstanbul’da nizam ve intizamı yeniden kurmak için görevlendirilir. Kabul etmezse de bütün ailesi yok edilecektir. Sibel’in hiç bilmediği Gizem adında bir kardeşi vardır ve bir gün birden bire karşısına çıkar.

Ramo (3)

Aslında onu Nehir bulmuştur. Gizem’in Nehir hakkında söyleyecekleri Sibel ve Ramo’yu dehşete düşürür. Bütün bu karmaşanın içinde Ramo’nun Sibel’e büyük bir sürprizi vardır. Bu sürpriz Sibel’i oldukça mutlu edecektir.

Ramo (2)

Ramo dizisinin gizemli ismi belli oldu! Kurtlar Vadisi'nde Samuel Vanunu rolünü canlandıran Nişan Şirinyan Ramo dizisine katıldı!Ramo dizisinin gizemli ismi belli oldu! Kurtlar Vadisi'nde Samuel Vanunu rolünü canlandıran Nişan Şirinyan Ramo dizisine katıldı!

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, İlker Aksum, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo (5)
Ramo, Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

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