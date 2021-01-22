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Ramo dizisinin gizemli ismi belli oldu! Kurtlar Vadisi'nde Samuel Vanunu rolünü canlandıran Nişan Şirinyan Ramo dizisine katıldı!

22.01.2021 21:09 | Son Güncelleme:
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Ramo dizisinin gizemli ismi belli oldu! Kurtlar Vadisi'nde Samuel Vanunu rolünü canlandıran Nişan Şirinyan Ramo dizisine katıldı!

Show TV'nin sevilen dizisi Ramo, kadrosuna yeni bir ismi daha dahil etti. Ramo dizisinin yeni bölüm fragmanında gizemli karakter dikkat çekmişti. Bir dönemin ekranlara damga vuran dizisi Kurtlar Vadisi'nde yer alan Nişan Şirinyan, artık Ramo ile ekranlara gelecek.

Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in yer aldığı Show TV'nin sevilen dizisi Ramo, kadrosuna yıldız bir ismi dahil etti.

KURTLAR VADİSİ'NİN SAMUEL VANUNU RAMO'DA

Yiğit Özşener ve Olgun Şimşek'in ayrıldığı dizede, ünlü oyuncudan sonra diziye gelecek ismin, bir dönem Kurtlar Vadisi dizisinde yer alan Nişan Şirinyan olduğu öğrenildi. 63 yaşındaki deneyimli oyuncu, Kurtlar Vadisi dizisinde Samuel Vanunu karakterine hayat vermişti.

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NİŞAN ŞİRİNYAN KİMDİR?

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu olan oyuncu ve tiyatrocu Nişan Şirinyan, 1999'dan beri birçok film ve dizide rol aldı. Tiyatro yönetmenliği de yapan Şirinyan, Kurtlar Vadisi, Arka Sokaklar, Evli ve Öfkeli gibi birçok dizide rol almıştı.

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