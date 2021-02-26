Ramo 34. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ramo ve Sibel sonunda evleniyor!

Başrollerini Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Emre Kınay ve İlker Aksum'un paylaştığı Ramo dizisi 26 Şubat Cuma akşamı 34. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Ramo'nun yeni bölümüne Sibel ve Ramo'nun düğünü damga vuracak.

RAMO'DA NELER OLACAK?

Ramo ve Sibel kavuşmuştur ve yeni evlerinde büyük bir kutlama ile nikah kıyılır.

Ramo, bu mutlu anlarına gölge düşürecek hiçbir şeye izin vermeyecektir.

Diğer yandan, Ramo’nun Mazhar’la birlikte İstanbul’u yönetecek olmasını içine sindiremeyen Korkut, bir plan yaparak Ramo’nun başını büyük bir belaya sokar.

Ramo, kendi sorumluluğunda olan bir sevkiyat işini eline yüzüne bulaştırmış görünüyordur.

Bu işin altında Korkut’un olduğunu tahmin eden Ramo, olayı çözdükçe çok daha büyük sürprizlerle karşılaşacaktır.

Ramo, 26 Şubat Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de



