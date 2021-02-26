MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Ramo 34. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ramo ve Sibel sonunda evleniyor!

Ramo 34. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ramo ve Sibel sonunda evleniyor!

26.02.2021 02:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen dizisi Ramo'nun merakla beklenen 34. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Murat Yıldırım'ın başrolde oynadığı Ramo'nun yeni bölümünde, Sibel ve Ramo evleniyor. Ramo ve Sibel evlerinde düzenlenen büyük bir kutlama ile dünyaevine giriyor. Diğer yandan ise Ramo, Mazhar'a gözdağı veriyor. Ramo'nun "İşin bitti Mazhar. Kaçabileceğin kadar uzağa kaç" sözleriyle Mazhar şoke oluyor. İşte Ramo yeni bölüm fragmanı ve konusu.

Başrollerini Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Emre Kınay ve İlker Aksum'un paylaştığı Ramo dizisi 26 Şubat Cuma akşamı 34. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Ramo'nun yeni bölümüne Sibel ve Ramo'nun düğünü damga vuracak.

RAMO22

RAMO'DA NELER OLACAK?

Ramo ve Sibel kavuşmuştur ve yeni evlerinde büyük bir kutlama ile nikah kıyılır.

Ramo (4)

Ramo, bu mutlu anlarına gölge düşürecek hiçbir şeye izin vermeyecektir.

Ramo (1)

Diğer yandan, Ramo’nun Mazhar’la birlikte İstanbul’u yönetecek olmasını içine sindiremeyen Korkut, bir plan yaparak Ramo’nun başını büyük bir belaya sokar.

Ramo (6)

Ramo, kendi sorumluluğunda olan bir sevkiyat işini eline yüzüne bulaştırmış görünüyordur.

Ramo (2)

Bu işin altında Korkut’un olduğunu tahmin eden Ramo, olayı çözdükçe çok daha büyük sürprizlerle karşılaşacaktır.

Ramo (3)

Ramo, 26 Şubat Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de

Ramo (5)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Soner Sarıkabadayı'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Soner Sarıkabadayı'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım!
Mucize Doktor'da Ali Vefa'yı şoke eden teklif!Mucize Doktor'da Ali Vefa'yı şoke eden teklif!
Yılbaşı programına da atlamadı! Zirvedeki isimYılbaşı programına da atlamadı! Zirvedeki isim
Anahtar Kelimeler:
Ramo dizisi, Murat Yıldırım, Emre Kınay,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 25 Şubat koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 25 Şubat koronavirüs tablosu

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Mahkemeden herkesi ilgilendiren flaş maske kararı

Mahkemeden herkesi ilgilendiren flaş maske kararı

Masumiyet'in Hande'si oldu! Cesur pozlarıyla gündemde

Masumiyet'in Hande'si oldu! Cesur pozlarıyla gündemde

Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'na 'ücretsiz aşı' yanıtı

Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'na 'ücretsiz aşı' yanıtı

Gram altında 425 TL tahmini!

Gram altında 425 TL tahmini!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kerimcan Durmaz'a özel defile! 500 bin TL yatırdı

Kerimcan Durmaz'a özel defile! 500 bin TL yatırdı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Canlı yayında ilginç anlar! Olay oldu

Canlı yayında ilginç anlar! Olay oldu

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Gülten'i Selin Genç'ten tecavüz sahnesi itirafı

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Gülten'i Selin Genç'ten tecavüz sahnesi itirafı

'Bu gerçekten bir tanga mı merak etmiştim...'

'Bu gerçekten bir tanga mı merak etmiştim...'

Diğer Haberler

Mucize Doktor 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor'da Ezo, Ali Vefa için maskeli balo düzenliyor!

Mucize Doktor'da Ali Vefa'yı şoke eden teklif!

Son Yaz 9. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Son Yaz'da Savcı Selim kızı Yağmur'u Akgün'le birlikte yakalıyor!

Son Yaz'da Savcı Selim'e böyle yakalanıyorlar!

Bir Zamanlar Çukurova'da Behice öldü! Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan Esra Dermancıoğlu'ndan veda paylaşımı

Bir Zamanlar Çukurova'da bir ayrılık daha! Ünlü oyuncu veda etti

Hükümsüz’e bomba transferler! Mine Tugay, Nur Fettahoğlu ve Kerimcan Kamal Hükümsüz'de

Hükümsüz’e bomba transferler!

Seni Çok Bekledim yeni bölümde sürpriz isim! Ünlü sanatçı Nil Burak'la nostalji rüzgarı esecek

Seni Çok Bekledim'de sürpriz isim!

Arıza dizisi 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Rıza Balaban'ı öldürecek mi?

Arıza dizisine Ali Rıza'nın intikamı damga vuracak!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.