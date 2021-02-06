Ramo'da Sibel öldü mü? Esra Bilgiç Ramo'dan ayrıldı mı? Ramo 31. bölümde Ramo'dan Sibel'e veda sahnesi

Başrollerini Murat Yıldırım, Esra Bilgiç ve İlker Aksum'un paylaştığı Ramo dizisi 5 Şubat Cuma akşamı 31. bölümüyle ekrana geldi. Ramo son bölümde düğüne yapılan silahlı saldırıda ağır yaralanan Sibel hastanede tedavi altına alındı. Ancak hastanede yaralı durumda yatan Sibel’e büyük bir tuzak kuruldu. Hemşire ve hasta bakı kılığında odaya giren iki kişi Sibel’i bayılttıktan sonra odaya bomba koydu. Ramo ve Gizem odaya yaklaşırken ise bomba patladı.

RAMO'DA SİBEL ÖLDÜ MÜ?

Sibel'in odası alevler içinde kalırken Ramo ise büyük bir yıkım yaşadı. İtfaiyenin söndürdüğü yangının ardından ise Ramo odada Sibel'in yüzünü buldu. Ramo'nın son bölüm final sahnesinde ise patlama sonrası canından çok sevdiği insanı kaybetmenin şokunu yaşayan

Ramo, Sibel'in mezarı başında gözyaşı döktü.

ESRA BİLGİÇ RAMO'DAN AYRILDI MI?

Ramo'da Sibel karakterine hayat veren Esra Bilgiç, geçtiğimiz haftalarda diziden ayrılacağına ilişkin çıkan iddialara cevap vererek "Arkadaşlar Ramo'dan ayrılmıyorum. Sevgiler" demişti. Fakat, Ramo son bölümde Sibel'in hastane odasına yerleştirilen bir bomba sonucunda hayatını kaybettiği şeklinde seyirciye gösterildi. Dizinin finalinde, Ramo'nun Sibel'in mezarının başında ağlaması, Ramo Sibel öldü iddialarını güçlendirdi.