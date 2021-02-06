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Ramo'da Sibel öldü mü? Esra Bilgiç Ramo'dan ayrıldı mı? Ramo 31. bölümde Ramo'dan Sibel'e veda sahnesi

06.02.2021 01:58 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin sevilen dizisi Ramo 31. son bölümüyle nefesleri kesti. Ramo'da düğündeki saldırıdan ağır yaralı olarak kurtulan Sibel bu defa hastanede saldırıya uğradı. Sibel'in odasına konulan bomba patladı. Sibel'in odası alevler içinde kalırken, Ramo ise sevdiği insanı kaybetmenin üzüntüsüyle yıkıldı. Finalde ise Ramo, Sibel'in mezarı başında gözyaşlarına boğuldu. Peki Ramo'da Sibel'e ne oldu? Sibel gerçekten öldü mü? Ramo'da Sibel rolünü canlandıran Esra Bilgiç diziden ayrıldı mı?

Başrollerini Murat Yıldırım, Esra Bilgiç ve İlker Aksum'un paylaştığı Ramo dizisi 5 Şubat Cuma akşamı 31. bölümüyle ekrana geldi. Ramo son bölümde düğüne yapılan silahlı saldırıda ağır yaralanan Sibel hastanede tedavi altına alındı. Ancak hastanede yaralı durumda yatan Sibel’e büyük bir tuzak kuruldu. Hemşire ve hasta bakı kılığında odaya giren iki kişi Sibel’i bayılttıktan sonra odaya bomba koydu. Ramo ve Gizem odaya yaklaşırken ise bomba patladı.

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RAMO'DA SİBEL ÖLDÜ MÜ?

Sibel'in odası alevler içinde kalırken Ramo ise büyük bir yıkım yaşadı. İtfaiyenin söndürdüğü yangının ardından ise Ramo odada Sibel'in yüzünü buldu. Ramo'nın son bölüm final sahnesinde ise patlama sonrası canından çok sevdiği insanı kaybetmenin şokunu yaşayan
Ramo, Sibel'in mezarı başında gözyaşı döktü.

ESRA BİLGİÇ RAMO'DAN AYRILDI MI?

Ramo'da Sibel karakterine hayat veren Esra Bilgiç, geçtiğimiz haftalarda diziden ayrılacağına ilişkin çıkan iddialara cevap vererek "Arkadaşlar Ramo'dan ayrılmıyorum. Sevgiler" demişti. Fakat, Ramo son bölümde Sibel'in hastane odasına yerleştirilen bir bomba sonucunda hayatını kaybettiği şeklinde seyirciye gösterildi. Dizinin finalinde, Ramo'nun Sibel'in mezarının başında ağlaması, Ramo Sibel öldü iddialarını güçlendirdi.

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Ancak Esra Bilgiç'in sosyal medya hesaplarından veda mesajı paylaşmaması dikkat çekti. Ramo'nun resmi hesaplarından da Sibel rolündeki Esra Bilgiç'le ilgili veda mesajı da paylaşılmadı. Ancak daha önce diziye veda eden Yiğit Özşener ve Olgun Şimşek için resmi hesaplardan veda paylaşımları yapılmıştı. Sosyal medyada ise Sibel'in ölmediği ve düşmanları tarafından kaçırıldığı iddiaları da ortaya atıldı.

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RAMO SON BÖLÜM ÖZETİ

Ramo ve Sibel'in düğününe yapılan baskın birçok insanın ölümüne neden olmuştur. Sibel ağır yaralıdır ve hayatının kurtulması Nehir'e bağlıdır.

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Nehir, Sibel'in hayatı karşılığında Ramo'dan çok ağır bir bedel ödemesini ister.

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Diğer yandan Ramo, düğüne saldıranların Korkut'un adamları olduğunu öğrenir ve onunla yüzleşebilmek için Mazhar'dan masayı toplamasını ister.

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Ramo, Korkut'un en ağır şekilde cezalandırılmasını isterken Korkut'un elinde de Ramo'yu bitirecek büyük bir koz vardır. Ramo, hiç bu kadar zor durumda kalmamıştır.

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Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun'un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan'ın üstlendiği, Murat Yıldırım'ın 'Ramo' karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, İlker Aksum, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

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Ramo, Cuma akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de.

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