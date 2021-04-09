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Ramo'dan erken final kararı | Ramo ne zaman final yapıyor?

09.04.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramo dizisinin birçok hayranı, geçtiğimiz günlerde ortaya atılan final kararını araştırıyor. Dizinin iki yıllık sözleşmesinin son bulmasının ardından, yeni sözleşmenin yapılmaması sonucu Ramo, final kararı aldı. Ramo dizisinin 40. bölümü ile ekranlara veda etmesi bekleniyor. Ramo 9 Nisan Cuma günü 39. Bölümü ile ekranlara geliyor.

Ramo'dan erken final kararı | Ramo ne zaman final yapıyor?

Ramo dizisi Show TV ekranlarında her hafta Cuma günleri izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç’in bulunduğu dizi hakkında geçtiğimiz haftalarda final yapacak iddiası kulislerde konuşuluyordu. İddiaların ise gerçek olduğunun ortaya çıkması dizinin sevenlerini üzdü. Reytingleri başarılı giden dizinin final kararı için, 2 yıllık anlaşmanın sona ermesi ve kanalın yeni sözleşme için onay vermemesi gösteriliyor.

RAMO FİNAL Mİ YAPIYOR?

Adana’da başlayan Ramo dizisi, İstanbul’da son buluyor. İki sezondur devam eden diziye kanal ve yapım tarafından üçüncü sezon onayı verilmedi. Bu sebeple dizi 2 haftalık bölümün ardından sevenlerine veda edecek.

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Ramo dizisi 16 Nisan 2021 tarihinde final bölümü ile son kez izleyici karşısına çıkacak.

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Ancak dizinin üçüncü sezon onayını alamaması, final kararına sebep oldu. BKM’nin yapımcılığını üstlendiği Ramo dizisine hem kanal hem de yapım tarafından üçüncü sezon onayı çıkmadı. Buna göre dizi 2 bölüm sonra 16 Nisan 2021 tarihinde veda etme kararı aldı.

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RAMO NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?

TV100'ün haberine göre; Ramo 40. bölümde final yapacak. Dizinin 40. bölümü ise 16 Nisan 2021 tarihine denk gelmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Show TV Ramo dizisi
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