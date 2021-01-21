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Ramo 29. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ramo gizemli patronuyla karşı karşıya geliyor!

21.01.2021 23:08 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin sevilen dizisi Ramo'nun 29. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. İstanbul'da işlerin giderek karıştığı heyecan dolu tanıtımda Ramo ile gizemli patronun karşı karşıya geldiği anlar dikkat çekiyor. Ramo'nun Cihangir'i öldürmesinin ardından tüm dengeler de alt üst oluyor.

Başrollerini Murat Yıldırım, Esra Bilgiç ve İlker Aksum'un paylaştığı Ramo dizisi 22 Ocak Cuma akşam 29. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Ramo yeni bölümde Cihangir’in ölümü İstanbul’daki bütün dengeleri alt üst etmiştir. Mazhar, Ramo’ya yardım ettiği için patronlarının karşısında büyük bir bedel ödemek zorunda kalırken Vadim de Ramo’yu ortadan kaldıracak bir planı devreye koymuştur.
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RAMO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nehir’in eline ise Sibel’i yok edecek bir belge geçer. Bu işte Boran da Nehir’e yardım ediyordur.

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Diğer yandan Ramo ve Sibel düğünlerini Adana’da yapmaya karar verirler.

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Aile İstanbul’dan ayrılmadan önce Ramo’nun yapması gereken son bir şey kalmıştır.

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Serdengeçtilerle harekete geçen Ramo’yu büyük bir sürpriz bekliyordur.

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Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, İlker Aksum, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

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Ramo, Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

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