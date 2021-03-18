Ramo'nun başarılı oyuncusu Emre Kınay koronavirüse yakalandı! Emre Kınay'dan sağlık durumu açıklaması

Son zamanlarda hızla yayılan koronavirüs dizi setlerini de vurdu. Yasak Elma, Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi derken şimdi de Ramo dizi setinden kötü haber geldi.

Show TV'nin sevilen dizisi Ramo'da Hurdacı Şerif rolünü oynayan Emre Kınay, koronavirüse yakalandı. Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Mehmet Yılmaz Ak ve Devrim Özkan gibi isimlerin yer aldığı Ramo dizisine dahil olarak ekranlara dönen Emre Kınay, koronavirüse yakalandıktan sonra kendisini evde karantinaya aldı.

"İLK GÜNLERDE BENİ ZORLADI"

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Emre Kınay son sağlık durumunu açıkladı. Koronaya yakalandıktan sonra ilk günlerde sinüzit ve kas ağrıları yaşadığını söyleyen Kınay, "Dayanılmaz beden sancıları ağrıları çok çekmedim. Kas ağrılarım oldu. Kronik snüzitim vardı. İlk 3 gün beni oradan zorladı. Şu anda gayet iyi durumdayım. Yarın 10. günüm ve karantinam doluyor. Yeniden test yaptıracağım ardından ise doğru sete gideceğim. Merak eden herkese çok teşeekkür ederim" ifadelerini kullandı.



