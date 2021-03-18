Koronavirüse yakalanan türkücü İsmail Hazar yoğun bakıma alındı

Özel bir hastanedeki tedavisi sürdürülen Hazar’ın durumunun kötüye gittiği ve yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi.

Nefes almakta güçlük çeken Hazar’ın solunum ünitesine bağlandığı belirtildi.

İsmail Hazar’ın koronavirüse, gittiği bir mevlitte yakalandığı tahmin ediliyor.

İSMAİL HAZAR KİMDİR?

1960’ta Kahramanmaraş’ta doğan İsmail Hazar, Hazanım, Sensiz Saatler, Düğün Bayram ve Hazar 10 albümlerini çıkardı.

İsmail Hazar, Hazar, Arama Beni, Bal Köpüğüm, Zay Oldu, Az Bana, Meçhul, Doğmuş Gibiyim, Hazanım, Sen Benden Gittin Gideli, Senden Uzakta, İntihar, Unutabilmirem, Helin, Zevzek, Sessiz Gemi gibi birçok parçayı seslendirdi. DHA

