Ramo'ya en güçlü düşman! Mehmet Yılmaz Ak kadroya dahil oldu

BKM'nin Show TV için çektiği Ramo bu sezon cuma akşamları seyirciyle buluşuyor. Başarılı isim M. Çağatay Tosun'un yönetmen koltuğuna oturduğu dizi güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Murat Yıldırım ile Esra Bilgiç'in başrolünü oynadığı dizinin ekibine son olarak flaş bir transfer yapıldı. Halka, İçerde ve Hakan Muhafız gibi özel projelerdeki performansıyla hayranlık uyandıran Mehmet Yılmaz Ak "Ramo"nun kadrosuna dahil oldu.

Mehmet Yılmaz Ak, dizide Ramo'nun en güçlü düşmanını canlandıracak.

