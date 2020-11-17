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Ramo'ya en güçlü düşman! Mehmet Yılmaz Ak kadroya dahil oldu

17.11.2020 17:24 | Son Güncelleme:
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Ramo'ya en güçlü düşman! Mehmet Yılmaz Ak kadroya dahil oldu

Ekranların fenomen dizisi Ramo'da sürpriz bir gelişme yaşanacak. Bugüne kadar tüm düşmanlarını alt etmeyi başaran Ramo'nun en büyük düşmanı diziye dahil oluyor.

BKM'nin Show TV için çektiği Ramo bu sezon cuma akşamları seyirciyle buluşuyor. Başarılı isim M. Çağatay Tosun'un yönetmen koltuğuna oturduğu dizi güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Murat Yıldırım ile Esra Bilgiç'in başrolünü oynadığı dizinin ekibine son olarak flaş bir transfer yapıldı. Halka, İçerde ve Hakan Muhafız gibi özel projelerdeki performansıyla hayranlık uyandıran Mehmet Yılmaz Ak "Ramo"nun kadrosuna dahil oldu.

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Mehmet Yılmaz Ak, dizide Ramo'nun en güçlü düşmanını canlandıracak.

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