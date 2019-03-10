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Ramon Calderon: Real Madrid, Pazartesi günü Jose Mourinho'yu açıklayacak

İSPANYA HABERLERİ  | 10.03.2019 19:08 | Son Güncelleme

Real Madrid eski başkanı Ramon Calderon, Jose Mourinho'nun Pazartesi günü Real Madrid'in yeni teknik direktörü olacağını iddia etti. Calderon, "Mourinho ile yıllık 17 milyon Euro net maaş üzerinden 3.5 yıllık anlaşma sağlandı" dedi.

Ramon Calderon: Real Madrid, Pazartesi günü Jose Mourinho'yu açıklayacak

Real Madrid'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından takımın başına Jose Mourinho'nun geçmesi beklenirken kulübün eski başkanlarından Ramon Calderon da flaş bir iddiada bulundu.

Roman Calderon, "Bildiğim kadarıyla Mourinho yılda 17 milyon Euro net maaşla 3.5 yıllık bir sözleşme imzalayacak. Pazartesi açıklanması bekleniyor. Jose Mourinho ile Perez arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlandı. Perez şu anda takımı düzlüğe çıkarabilecek tek kişinin Mourinho olduğuna karar verdi" ifadelerini kullandı.

HEDEFTE MBAPPE VE NEYMAR VAR
Cristiano Ronaldo'nun ayrılmasının ardından Gareth Bale'ın beklenen performansı sergileyememesi ve Benzema'nın yanlız kalmasındn dolayı Florentino Perez, özellikle yıldız futbolcu konusunda sıkıntı yaşanmasından dolayı Mbappe ile Neymar'ı transfer etmek için harekete geçecek. PSG kulübü her ne kadar iki futbolcuyu satmaya sıcak bakmamasına rağmen Real Madrid'in takas formülü üzerinde de durduğu kaydedildi.

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real madrid jose mourinho Ramon Calderon

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