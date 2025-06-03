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RAMS Başakşehir, Krzysztof Piatek'i Katar'a gönderdi! Süper Lig'de tozu dumana katmıştı...

RAMS Başakşehir, Polonyalı santrforu Krzysztof Piatek'in Katar Yıldızlar Ligi ekibi Al Duhail'e transfer olduğunu duyurdu.

RAMS Başakşehir, Krzysztof Piatek'i Katar'a gönderdi! Süper Lig'de tozu dumana katmıştı...
Emre Şen
Krzysztof Piatek

Krzysztof Piatek

POL Polonya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Medipol Başakşehir
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RAMS Başakşehir, Polonyalı santrforu Krzysztof Piatek ile yollarını ayırdığını duyurdu.

"KARİYERİNİN GERİ KALAN BÖLÜMÜNDE BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Formamız altında iki sezon boyunca özveriyle oynayan Krzysztof Piatek, Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Duhail kulübüne transfer olmuştur. Piatek'e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Piatek, RAMS Başakşehir ile 84 resmi maçta 48 gol kaydetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Katar Krzysztof Piatek
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