RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığını açıkladı!

Süper Lig'de flaş bir teknik direktör ayrılığı yaşandı. İstanbul ekibi RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığını açıkladı. Başkan Göksel Gümüşdağ yeni teknik direktör için Nuri Şahin ile resmen görüşmelerde bulunuyor.

RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığını açıkladı!
Burak Kavuncu

RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığını açıkladı! 1

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, teknik direktörümüz Çağdaş Atan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Görev aldığı iki sezonda sergilediği özveri, profesyonellik ile birlikte takımımızı üst üste iki kez Avrupa kupalarına taşıyarak, kulüp geleneğimizi sürdüren Çağdaş Atan'a teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz."

NURİ ŞAHİN BOMBASI!

RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığını açıkladı! 2

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Başakşehir, Nuri Şahin ile resmen görüşmelere başladı.

