RAMS Park’taki olaylı görüntüler sonrası flaş açıklama: Galatasaray karaborsaya savaş açtı!

Geçtiğimiz günlerde patlak veren RAMS Park'a usulsüz şekilde giriş yaptırıldığı yönündeki gelişmeler sonrası ilgili şahıslar yakalanırken konuyla alakalı olarak Galatasaray'dan da bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Kulübün açıklamasına göre, yapılan takip sonucunda Türkiye Futbol Federasyonu’nun e-bilet sistemlerinin teknik altyapısını sağlayan taşeron şirketinde görevli stat sorumlusunun çok sayıda kişiyi usulsüz ve kaçak şekilde stadyuma giriş yaptırdığı tespit edildi. Kulübün şikayeti üzerine emniyet güçlerinin hızlı müdahalesiyle ilgili şahıslar yakalandı.

“MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Açıklamada, yapılan kontrollerde bazı kombine sahiplerinin hesap bilgilerini paylaşarak veya Passolig kartlarını farklı kişilere kullandırarak usulsüz giriş yaptıkları belirtildi. Bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldığı ve kombine kartlarının iptal edildiği ifade edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Bu süreçte göstermiş oldukları iş birliği için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü’ne ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na teşekkür ederiz. Galatasaray Spor Kulübü, karaborsa ve her türlü usulsüz bilet girişimine karşı tavizsiz bir şekilde mücadele etmeye devam edecektir; tespit ettiği her usulsüzlükte, yetkili makamlarla gerekli işlemleri yaparak, kulübümüzü kimseye zarar uğratılmasına karşı etkin müdahalesini sürdürecektir” ifadelerine yer verildi.

“BİLETLER YALNIZCA RESMİ SATIŞ KANALLARINDAN TEMİN EDİLMELİ”

6222 Sayılı Kanun uyarınca federasyon, spor kulüpleri ve yetkililer dışında loca, VIP, kombine ve bilet satışı yapılamadığı hatırlatıldı. Açıklamada, “Yetkisiz bilet satışı yapan kişiler hakkında altı aydan üç yıla kadar hapis ve yüz günden bin güne kadar adli para cezası; biletlerin değerinin üstünde satan kişiler hakkında ise bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz elli günden bin güne kadar adli para cezası uygulanmaktadır. Bu kapsamda, kulübümüzün taraf olduğu spor müsabakalarına ilişkin olarak loca, kombine ve sair biletlerin yalnızca kulübümüzün resmi satış kanalları aracılığıyla temin edilmesi gerektiğini önemle hatırlatırız” denildi.

Kulüp, taraftarlardan biletlerin yalnızca resmi satış kanalları aracılığıyla temin edilmesini ve usulsüz satış girişimlerinin info@galatasaray.com adresine bildirilmesini istedi.

