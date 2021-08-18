Randers Galatasaray maçı ne zaman ve hangi kanalda? GS Randers maçı şifresiz canlı izlenecek mi?

Danimarka’da oynanacak Randers maçı öncesi hazırlılarını sürdüren Galatasaray, bulacağı gol ya da gollerle İstanbul’a avantajlı bir skorla dönmeyi planlıyor. Danimarka temsilcisi Randers ise saha ve seyirci avantajını kullanarak Galatasaray’ımıza üstünlük kurmaya çalışacak.

GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk karşılaşması olan Randers Galatasaray maçı, 19 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

Randers-Galatasaray maçı, Star TV ekranlarından şifresiz canlı yayınlanacak.

GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'İ

Galatasaray: İsmail Çipe, Luyindama, Boey, Van Aanholt, Alpaslan, Berkan Kutlu, Taylan, Babel, Kerem Aktürkoğlu, Diagne, Feghouli.

Danimarka Süper Ligi'nde tarihinde hiç şampiyonluğa erişemeyen Randers, geçen sezon Danimarka Kupası'nı kazanarak Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Bu sezona ise iyi başlayan Randers, Thomas Thomasberg yönetiminde ilk 4 haftası geride kalan Süper Lig'de aldığı 3 galibiyet ve 1 beraberlikle toplamda 10 puan toplayarak, zirveye yerleşti.

Süper Lig’e Giresunspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray ise UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Galatasaray, St. Johnstone karşısında ilk maçta 1-1 berabere kalıp, ikinci maçta ise 4-2’lik skorla galip gelmeyi başardı ve Randers ile eşleşti.

Sarı-kırmızılılar, bu turu geçmesi durumunda gruplara kalacak. Cim-Bom‘un Avrupa serüveni için büyük önem taşıyan maç, Türkiye'den de canlı takip edilecek.



