Rangers 0 - 2 Celtic

Şampiyonluk yarışının iki iddialı ekibi Rangers ile Celtic, ligin 4. haftasında Ibrox Park'ta karşılaştı. Konuk takım Celtic, 32. dakikada Odsonne Edouard ve 90+3. dakikada Jonny Hayes'in kaydettiği gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Öte yandan Rangers'ta Jordan Jones, 90+6 dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonuçla Celtic, 12 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Rangers ise 9 puanla ikinci sırada kaldı.
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