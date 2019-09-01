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Rangers 0 - 2 Celtic

FUTBOL HABERLERİ  | 01.09.2019 16:41 | Son Güncelleme

İskoçya Premiership'te iki Glasgow ekibinin karşılaştığı "Old Firm" derbisini, Rangers'ı 2-0 yenen Celtic kazandı.

Rangers 0 - 2 Celtic

Şampiyonluk yarışının iki iddialı ekibi Rangers ile Celtic, ligin 4. haftasında Ibrox Park'ta karşılaştı. Konuk takım Celtic, 32. dakikada Odsonne Edouard ve 90+3. dakikada Jonny Hayes'in kaydettiği gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Öte yandan Rangers'ta Jordan Jones, 90+6 dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonuçla Celtic, 12 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Rangers ise 9 puanla ikinci sırada kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
rangers celtic Old Firm

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