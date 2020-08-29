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Rangers 114 yıllık rekora ortak oldu

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 29.08.2020 22:31 | Son Güncelleme

İskoçya Birinci Futbol Ligi'nin (Premiership) ilk 6 haftasında gol yemeyen Rangers, Celtic'e ait 114 yıllık rekoru egale etti.

Rangers 114 yıllık rekora ortak oldu

Rangers, ligin 6. haftasında konuk olduğu Hamilton'ı 15. dakikada Ianis Hagi ve 20. dakikada James Tavernier'nin attığı gollerle 2-0 yendi.

İlk 6 haftada 16 puanla ligin zirvesinde yer alan Rangers, rakip fileleri 11 kez havalandırdı ve gol yemedi.

Bu performansıyla Rangers, Celtic'in 1906 yılında ele geçirdiği İskoçya'nın en üst düzey liginde ilk 6 hafta gol yememe rekoruna ortak oldu.

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