Rangers 114 yıllık rekora ortak oldu

Rangers, ligin 6. haftasında konuk olduğu Hamilton'ı 15. dakikada Ianis Hagi ve 20. dakikada James Tavernier'nin attığı gollerle 2-0 yendi.
İlk 6 haftada 16 puanla ligin zirvesinde yer alan Rangers, rakip fileleri 11 kez havalandırdı ve gol yemedi.
Bu performansıyla Rangers, Celtic'in 1906 yılında ele geçirdiği İskoçya'nın en üst düzey liginde ilk 6 hafta gol yememe rekoruna ortak oldu.
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