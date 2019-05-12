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Rangers 2 - 0 Celtic

FUTBOL HABERLERİ  | 12.05.2019 17:21 | Son Güncelleme

İskoçya Premiership Şampiyonluk Grubu'nda iki Glasgow ekibinin karşılaştığı derbi maçı, konuk ettiği Celtic'i 2-0 yenen Rangers kazandı.

Rangers 2 - 0 Celtic

Dünyanın en önemli derbilerinden biri olarak gösterilen "Old Firm"de şampiyonluğunu daha önce ilan eden Celtic, deplasmanda ligi ikinci sırada tamamlamayı garantileyen Rangers ile karşılaştı.

Steven Gerrard yönetimindeki Rangers, 2. dakikada James Tavernier ve 63. dakikada Scott Arfield'in attığı gollerle maçtan 2-0 galip ayrıldı.

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rangers celtic

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