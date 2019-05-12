Rangers 2 - 0 Celtic

Dünyanın en önemli derbilerinden biri olarak gösterilen "Old Firm"de şampiyonluğunu daha önce ilan eden Celtic, deplasmanda ligi ikinci sırada tamamlamayı garantileyen Rangers ile karşılaştı.
Steven Gerrard yönetimindeki Rangers, 2. dakikada James Tavernier ve 63. dakikada Scott Arfield'in attığı gollerle maçtan 2-0 galip ayrıldı.
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