Rangers - Galatasaray maçı İlk 11'leri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Play-off turu mücadelesinde İskoçya'nın Rangers takımıyla karşı karşıya geliyor.
Ibrox Stadı'nda saat 21:45'te oynanacak karşılaşmayı Letonyalı Andris Treimanis yönetecek. Karşılaşma Teve2'den canlı olarak yayınlanacak.
Koronavirüs önlemleri sebebiyle seyircisiz oynanacak karşılaşma tek maç usulüne göre oynanacak. Kazanan takım adını gruplara yazdırma hakkı kazanırken eşitlik durumunda uzatmalar ve penaltı atışları gerçekleştirilecek.
Rangers: McGregor, Tevernier, Helander, Goldson, Kent, Kamara, Barisic, Arfield, Hagi, Davis, Morelos
GALATASARAY: Fatih, Omar, Marcao, Luyindama, Linnes, Belhanda, Taylan, Babel, Emre Kılınç, Feghouli, Falcao
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