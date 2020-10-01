SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Rangers - Galatasaray maçı İlk 11'leri belli oldu

Rangers - Galatasaray maçı İlk 11'leri belli oldu

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.10.2020 20:39 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, İskoç rakibi Rangers karşısında gruplara kalma mücadelesi veriyor. Maçın ilk 11'leri belli oldu

Rangers - Galatasaray maçı İlk 11'leri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Play-off turu mücadelesinde İskoçya'nın Rangers takımıyla karşı karşıya geliyor.

Ibrox Stadı'nda saat 21:45'te oynanacak karşılaşmayı Letonyalı Andris Treimanis yönetecek. Karşılaşma Teve2'den canlı olarak yayınlanacak.

Koronavirüs önlemleri sebebiyle seyircisiz oynanacak karşılaşma tek maç usulüne göre oynanacak. Kazanan takım adını gruplara yazdırma hakkı kazanırken eşitlik durumunda uzatmalar ve penaltı atışları gerçekleştirilecek.

RANGERS - GALATASARAY İLK 11'LERİ

Rangers: McGregor, Tevernier, Helander, Goldson, Kent, Kamara, Barisic, Arfield, Hagi, Davis, Morelos

GALATASARAY: Fatih, Omar, Marcao, Luyindama, Linnes, Belhanda, Taylan, Babel, Emre Kılınç, Feghouli, Falcao

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında panik anları! Bir anda fenalaştı Canlı yayında panik anları! Bir anda fenalaştı
G.Saray'dan orta sahaya sürpriz isimG.Saray'dan orta sahaya sürpriz isim
İşte muhtemel 11'lerİşte muhtemel 11'ler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş
Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş
Tepki çeken poz! 'Mide bulandırıcı...'
Tepki çeken poz! 'Mide bulandırıcı...'
F.Bahçe'den bir transfer bombası daha
F.Bahçe'den bir transfer bombası daha
Fenerbahçe Papiss Cisse'yi duyurdu
Fenerbahçe Papiss Cisse'yi duyurdu
G.Saray'dan orta sahaya sürpriz isim
G.Saray'dan orta sahaya sürpriz isim
Ümit Karan Shkupi'ye döndü
Ümit Karan Shkupi'ye döndü
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Kararını açıkladı!
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Kararını açıkladı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Galatasaraylı yıldıza dev teklif!
Galatasaraylı yıldıza dev teklif!
Yıldız oyuncu Galatasaray'a geri dönüyor!
Yıldız oyuncu Galatasaray'a geri dönüyor!
Okuyucu Yorumları 4 yorum
Allah yar ve yardımcısı olsun galatasarayın.herşey ülke puanı için.başarılar CIMBOMBOM.
geçeriz turu abartılacak bir rakip değil
haginin oğlu gsye karşı ????????
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rangers - Galatasaray maçı İlk 11'leri belli oldu
Rangers - Galatasaray maçı İlk 11'leri belli oldu
Galatasaray'a meşale cezası: 24 bin TL!
Galatasaray'a meşale cezası
Jean Michael Seri'den Galatasaray'a yeşil ışık
G.Saray'dan orta sahaya sürpriz isim
Galatasaray Rangers hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray hazırlıklarını tamamladı
Fatih Terim, Glasgow maçı öncesi iddialı konuştu!
Terim'den Glasgow maçı öncesi flaş açıklama
Ryan Babel'den Steven Gerrard hakkında açıklama
''Steven Gerrard'ı yeniden görmek güzel olacak''
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.