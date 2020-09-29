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Rangers-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray maçı şifresiz mi?

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.09.2020 20:27 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Rangers - Galatasaray maçının Teve 2 kanalından şifresiz yayınlanacağını açıkladı.

Rangers-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray maçı şifresiz mi?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Glasgow Rangers - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçının Teve2 kanalından şifresiz yayınlanacağını açıkladı.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Eyvallah Bakanım seni oraya getiren reise can kurban saygılar
Çok şükür bi işe yaradilar. Millete hem mecbur kalmadıkça çıkmayın deyip evde ki olan bütün uğraşları da engellemek saçmalıktı zaten.Yine de sagolsunlar kırk yılda bir olsa da doğru bisey yaptılar. Simdi kimse ziplamasin yok ver parayı izle diye evde dur diyosan biseyler sunacaksın devlet olarak. Yoksa millet kahvede kafede yanyana maçları izliyor. Madem öyle izleme diyenlere de şimdiden cevabı vereyim zevkler ve renkler tartışılmaz. Bizimde zevkimiz futbol.
Bunlar göz boyamaları...
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