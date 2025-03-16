SPOR

71
61
50
44
44
38
37
36
35
35
33
33
31
31
30
27
27
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Rangers maçından önce göndermede bulunmuştu! Fenerbahçe'de yönetim Mourinho için harekete geçti

Rangers maçından önce göndermede bulunmuştu! Fenerbahçe'de yönetim Mourinho için harekete geçti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
16.03.2025 18:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin sezon başında 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Rangers karşılaşmasından önce, "Sözleşmem bir yıllık ama gönlüm Fenerbahçe'den yana" ifadelerini kullanmıştı. Sarı-Lacivertli yönetim Portekizli hoca için harekete geçerken masadaki plan belli oldu. İşte detaylar...

Rangers maçından önce göndermede bulunmuştu! Fenerbahçe'de yönetim Mourinho için harekete geçti

Rangers karşılaşmasından önce "Sözleşmem bir yıllık ama gönlüm Fenerbahçe'den yana" ifadelerini kullanan Jose Mourinho ile Sarı-Lacivertli yönetim, milli ara sırasında görüşmelere start verecek.

Portekizli teknik direktör, "Basketbol maçlarını izledikçe Jasikevicius’un başarılarını daha çok fark ediyorum. Fenerbahçe köklü bir spor kulübü. Eğer kenetlenirsek zaferler kaçınılmaz olur" diyerek Fenerbahçe’de devam etmeye olumlu baktığını ima etti.

2027’YE KADAR UZATMA PLANI

Screenshot_6

Fenerbahçe’nin 2026’da sona erecek olan Mourinho’nun sözleşmesini 2027’ye dek uzatmayı planladığı konuşuluyor.

Bunun yanı sıra, Başkan Ali Koç’un, 62 yaşındaki deneyimli hocayla bu sezonun sonunda sonuçlar ne olursa olsun uzun soluklu bir iş birliği hedeflediği belirtiliyor.

Yönetim, bu hamleyle hem takımın hem de Mourinho’nun şampiyonluk yolundaki azmini zirveye çıkarmayı amaçlıyor.

TARAFTAR DESTEĞİ TAM

Screenshot_8

Sezon başında ciddi eleştirilere maruz kalan Mourinho, özellikle son üç ayda elde edilen sonuçlarla tüm taraftarların güvenini kazanmış görünüyor.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:30
Fenerbahçe Fenerbahçe
-
Reeder Samsunspor Reeder Samsunspor

Yenilgi sonrası istifa sinyali! "Yenilik lazım"Yenilgi sonrası istifa sinyali! "Yenilik lazım"
Süper Lig'de küme düşen ilk takım kesinleşti!Süper Lig'de küme düşen ilk takım kesinleşti!
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig son dakika fenerbahçe mourinho
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gündelikçi ücretleri zirve yaptı! "Ayda 22 gün çalışsa kazanacağı para..."

Gündelikçi ücretleri zirve yaptı! "Ayda 22 gün çalışsa kazanacağı para..."

Her şey Mourinho'nun o iması sonrası oldu! Yönetim harekete geçti...

Her şey Mourinho'nun o iması sonrası oldu! Yönetim harekete geçti...

Halk TV'den istifa etmişlerdi! Yeni adresleri belli oldu!

Halk TV'den istifa etmişlerdi! Yeni adresleri belli oldu!

Süper Lig'de küme düşen ilk takım kesinleşti!

Süper Lig'de küme düşen ilk takım kesinleşti!

Yenilgi sonrası istifa sinyali! "Yenilik lazım"

Yenilgi sonrası istifa sinyali! "Yenilik lazım"

Galatasaray'ın yıldızının reddettiği astronomik rakam ortaya çıktı

Galatasaray'ın yıldızının reddettiği astronomik rakam ortaya çıktı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.