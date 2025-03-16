Rangers maçından önce göndermede bulunmuştu! Fenerbahçe'de yönetim Mourinho için harekete geçti

Rangers karşılaşmasından önce "Sözleşmem bir yıllık ama gönlüm Fenerbahçe'den yana" ifadelerini kullanan Jose Mourinho ile Sarı-Lacivertli yönetim, milli ara sırasında görüşmelere start verecek.

Portekizli teknik direktör, "Basketbol maçlarını izledikçe Jasikevicius’un başarılarını daha çok fark ediyorum. Fenerbahçe köklü bir spor kulübü. Eğer kenetlenirsek zaferler kaçınılmaz olur" diyerek Fenerbahçe’de devam etmeye olumlu baktığını ima etti.

2027’YE KADAR UZATMA PLANI

Fenerbahçe’nin 2026’da sona erecek olan Mourinho’nun sözleşmesini 2027’ye dek uzatmayı planladığı konuşuluyor.

Bunun yanı sıra, Başkan Ali Koç’un, 62 yaşındaki deneyimli hocayla bu sezonun sonunda sonuçlar ne olursa olsun uzun soluklu bir iş birliği hedeflediği belirtiliyor.

Yönetim, bu hamleyle hem takımın hem de Mourinho’nun şampiyonluk yolundaki azmini zirveye çıkarmayı amaçlıyor.

TARAFTAR DESTEĞİ TAM

Sezon başında ciddi eleştirilere maruz kalan Mourinho, özellikle son üç ayda elde edilen sonuçlarla tüm taraftarların güvenini kazanmış görünüyor.