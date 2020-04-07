Rangers'ta Gerrard ve oyuncuların maaşı 3 ay ertelendi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ertelenen İskoçka Ligi ekiplerinden Rangers'de koronavirüs nedeniyle ertelenen lig
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileriyle mücadele edildiği ve teknik ekip, oyuncular ile üst düzey yöneticilerin maaşlarının 3 ay ertelendiği duyuruldu.
Bu ertelemenin gönüllü olarak ve diğer kulüp çalışanlarının maaşlarının ödenmeye devam edilebilmesi için yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, maaş ertelenmesini gönüllü olarak kabul eden teknik ekip, oyuncu ve üst düzey çalışanlara teşekkür edildi.
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