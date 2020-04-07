SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Rangers'ta Gerrard ve oyuncuların maaşı 3 ay ertelendi

Rangers'ta Gerrard ve oyuncuların maaşı 3 ay ertelendi

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 07.04.2020 10:34 | Son Güncelleme

İskoçya Birinci Futbol Ligi (Premiership) ekibi Rangers'ta teknik direktör Steven Gerrard, antrenörler, oyuncular ve üst düzey yöneticilerin maaşları 3 ay ödenmeyecek.

Rangers'ta Gerrard ve oyuncuların maaşı 3 ay ertelendi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ertelenen İskoçka Ligi ekiplerinden Rangers'de koronavirüs nedeniyle ertelenen lig
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileriyle mücadele edildiği ve teknik ekip, oyuncular ile üst düzey yöneticilerin maaşlarının 3 ay ertelendiği duyuruldu.

Bu ertelemenin gönüllü olarak ve diğer kulüp çalışanlarının maaşlarının ödenmeye devam edilebilmesi için yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, maaş ertelenmesini gönüllü olarak kabul eden teknik ekip, oyuncu ve üst düzey çalışanlara teşekkür edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En çok vaka orada görülmüştü! İzmir'den sevindirici haber geliyor En çok vaka orada görülmüştü! İzmir'den sevindirici haber geliyor
Hapishaneden video paylaştı!Hapishaneden video paylaştı!
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
rangers steven gerrad

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Fatih Terim'in koronavirüs testi negatif çıktı

Fatih Terim'in koronavirüs testi negatif çıktı

Göğüsleriyle golf oynadı, sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı!

Göğüsleriyle golf oynadı, sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı!

Guardiola'nın acı günü! Koronavirüs yine can aldı...

Guardiola'nın acı günü! Koronavirüs yine can aldı...

Fenerbahçe'nin doktoru sonuçları açıkladı!

Fenerbahçe'nin doktoru sonuçları açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Ülkesinde Ronaldo'ya şok tepki

Ülkesinde Ronaldo'ya şok tepki

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Ronaldo'dan şok hareket! Tepki yağdı...

Ronaldo'dan şok hareket! Tepki yağdı...

Pele açıkladı! Messi mi Ronaldo mu?

Pele açıkladı! Messi mi Ronaldo mu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rangers'ta Gerrard ve oyuncuların maaşı 3 ay ertelendi

Rangers'ta flaş maaş kararı!

UEFA'nın Şampiyonlar Ligi planı belli oldu!

UEFA'nın Şampiyonlar Ligi planı belli oldu!

UEFA Başkanı Caferin açıkladı! "Ligler şampiyonlarını ilan edebilir"

Her lig şampiyonunu ilan edebilir

Hapishanede tutuklu bulunan Ronaldinho ilk defa videosunu paylaştı!

Hapishaneden video paylaştı!

Lukaku: Thierry Henry takımı rezil ediyordu

''Thierry Henry takımı rezil ediyordu''

Ronaldo’lar karışınca! Sosyal medyada gündem oldu

Ronaldo'ya benzemek istedi, sonucu görünce gözyaşlarını tutamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.