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Rangers tarafından Mourinho için olay sözler! "Ben şahsen onun basın toplantısından..." İşte detaylar

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
03.03.2025 19:53
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoçya temsilcisi Glasgow Rangers'ı, Kadıköy'de ağırlayacak. Zorlu maç öncesinde Rangers'ın tecrübeli savunmacısı Leon Balogun açıklamalarda bulundu ve Jose Mourinho hakkında çarpıcı ifadelerde bulundu.

Rangers tarafından Mourinho için olay sözler! "Ben şahsen onun basın toplantısından..." İşte detaylar

Maç öncesinde İskoçya ekibinin tecrübeli stoperi Leon Balogun, Belfast Telegraph'a açıklamalarda bulundu. Mourinho için "Büyük karakter" dedi. Balogun daha sonra, "Bu maç için her şeyimizi ortaya koymamız gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

"MOURINHO'NUN BASIN TOPLANTILARINDAN KEYİF ALIYORUM"

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Leon Balogun açıklamalarında, "Sanırım Mourinho'ya karşı sadece bir kez oynadım. O da Premier Lig'deki ilk maçımdı ve onu (Manchester United) Brighton ile evimizde 3-2 yenmiştik. Yani bu çok güzel bir anıydı. O çok ama çok büyük bir karakter. Futbol dünyasında çok büyük bir teknik direktör ve Mourinho'ya çok saygı duymanız gerekiyor. Ben şahsen Mourinho'nun basın toplantılarından keyif alıyorum çünkü sanırım pek çok insan ona kibirli diyor. Olabilir ama bence o çok özel bir karakter. Ve bence futbolu eğlenceli kılmak için çok genel olmayan birkaç karaktere ihtiyacınız var. Ayrıca size (medyaya) hakkında yazacak bir şeyler veriyor" ifadelerini kullandı.

"BİZİM İÇİN BÜYÜK FIRSAT"

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Tecrübeli oyuncu, "Fenerbahçe deplasmanı bizim için büyük bir fırsat. İç sahada yaşananlardan sonra ilk maçı deplasmanda oynamamızın ve taraftarları yeniden yanımıza çekmenin faydası olabilir. Ancak yine de İstanbul'da iyi bir sonuç alabilmek için bugünden itibaren en az iki büyük adım atmamız gerekiyor. Muhtemelen bir hafta sonra tekrar Avrupa futbolu oynayacak olmamız da bize yardımcı olacaktır. Yani bu büyük bir şans, büyük bir fırsat. Maça gerçekten her şeyimizi koymamız gerekiyor. Bunu zaten yapmak zorundayız ama şimdi daha da fazla" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi José Mourinho fenerbahçe
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