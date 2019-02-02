Rap dünyası yıkılıyor! Hepsi aynı anda...

Rap sevenler için keyifli bir gün diyebiliriz... Son dönemde hit olan rap müziğin en sevilen isimleri sevenlerine belki de küçük bir sürpriz yaptı ve aynı gün bir şarkı ve klip ile rap sevenleri kendinden geçirdi...
İşte aynı gün şarkı yayınlayan o rapçiler ve şarkılarının isimleri:
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