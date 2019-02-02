Rap dünyası yıkılıyor! Hepsi aynı anda...

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ÜNLÜLER  | 02.02.2019 10:55 | Son Güncelleme

Türkçe rap'in en efsane günü belki de bugün. Rap sevenleri buraya alalım... Ezhel'den Şehinşah'a pek çok rapçi aynı anda şarkı çıkardı; klipleri yayınladı...

Rap dünyası yıkılıyor! Hepsi aynı anda...

Rap sevenler için keyifli bir gün diyebiliriz... Son dönemde hit olan rap müziğin en sevilen isimleri sevenlerine belki de küçük bir sürpriz yaptı ve aynı gün bir şarkı ve klip ile rap sevenleri kendinden geçirdi...

İşte aynı gün şarkı yayınlayan o rapçiler ve şarkılarının isimleri:

  1. Evet bir numarayı son dönemde adını çok sık duyduğumuz Ezhel'e veriyoruz... Ezhel’in resmi olarak yayınlanmadan hite dönüşen şarkısı Felaket hayranlarını mest etti.

ezhel

  1. Ve Şehinşah... Şehinşah da Pirana şarkısıyla rap sevenlerle buluştu...

şehin

  1. Bir diğer rapçi ise Allame. Allame de Av albümüyle ortamlarda...

allame

  1. GNG ise Telefonum Çalıyor şarkısı ve klibiyle hayranlarıyla buluştu.

gnb

5.Tepki de Alev Alev klibiyle sosyal medyada fırtınalar estiriyorb

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Rap türkçe rap ezhel şehinşah

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