Rapçi Cardi B'nin hayranına fırlattığı mikrofon satıldı! Fiyatı dudak uçuklattı

Gösterişli kıyafetleri ve lüks harcamalarıyla adından söz ettiren Cardi B, Las Vegas konserinde yaşananlar sebebiyle gündem olmuştu. Bir hayranının üzerine içecek fırlatmasıyla sinirlenen ünlü şarkıcı, mikrofon fırlatmıştı.

Güvenlik görevlileri olaya müdahale ederken mikrofonsuz kalan Cardi B'nin saçlarını düzeltmesi dikkat çekmişti.

Bahsi geçen mikrofon, konserin bulunduğu mekana ses prodüksiyonu sağlayan şirketin sahibi tarafından eBay’de açık arttırmayla satışa çıkartıldı ve mikrofon dün, 99 bin 900 dolara alıcı buldu.

Açıklamada müzayedeye 122 kişinin katıldığı ve satıştan elde edilen gelirin bağış yapılacağı belirtildi.





