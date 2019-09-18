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Rapçi Defkhan 'Susamam' şarkısından çekildi

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 18.09.2019 10:12 | Son Güncelleme

'Susamam' şarkısında 'gurbet' bölümünü söyleyen rapçi Defkhan, projeden ayrıldığını açıkladı. Defkhan, parçanın kazandığı siyasi ivme sebebi ile ayrıldığını belirtti.

Rapçi Defkhan 'Susamam' şarkısından çekildi

Rapçi Defkhan, müzisyen Şanışer’in 17 şarkıcıyla birlikte söylediği Susamam şarkısından ayrıldığını açıkladı.

usamam parçasında 'Gurbet' temalı bölümü seslendiren Defkhan, şarkı hakkında suç duyurusunda bulunulması üzerine Twitter hesabından paylaşım yaparak 'Projeden ayrılıyorum' dedi.

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Defkhan, "Selam dostlar. Susamam adlı parçanın kazandığı siyasi ivme sebebi ile parçadan ve projeden ayrıldığımı belirtmek istiyorum. Açıklamayı bu denli geç yapmamın sebebi, olayı şahsi şova çevirmek istemediğim ve size karşı beslediğim derin saygı ve sevgimdendir" paylaşımını yaptıktan sonra kendisine çok sayıda tepki geldi.

'TWİTTER'IN LİNCİ MEŞHUR DEDİLER, ONU DA YEMEK NASİP OLDU'

Sosyal medyadan gelen tepkiler sonrası yeniden açıklama yapan Defkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Twitter’ın linci meşhur dediler, onu da yemek nasip oldu. Çalıştığım için yeni yeni görüyorum olayı. Freni patlamış AS 900 kamyonu gibi gelmişsiniz arkadaşlar. Mevzuyu anlamadan hem de. Ben parçada bulunan arkadaşlarımı seviyorum sadece siyaseti sevmiyorum ve bunu da ilk defa söylemiyorum. Neden sevmediğimi de görüyorsunuz. Birbirinize hakaret etmeyin kırmayın, ben sizi topyekûn seviyorum."


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susamam

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