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  4. Rasim Ozan Kütahyalı aşk sorusunu duyunca kaçtı! Yeni sevgilisiyle poz vermişti

Rasim Ozan Kütahyalı aşk sorusunu duyunca kaçtı! Yeni sevgilisiyle poz vermişti

08.09.2024 14:04
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08.09.2024 14:04
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Nagehan Alçı ile olaylı bir boşanma süreci geçiren Rasim Ozan Kütahyalı bir etkinlikte görüntülendi. Futbol konuşan Rasim Ozan Kütahyalı'ya özel hayat sorusu sorulunca Kütahyalı hemen içeri kaçtı.

Nagehan Alçı ile boşanan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında eski eşinden olay iddialar gelmişti.

Nagehan Alçı eski kocası Rasim Ozan Kütahyalı için "Rasim hukuk tanımaz. Nafaka ödemiyor. Hacize koyuyorsun, Rasim haciz falan da takmıyor. Herkese borçlu, herkesle davalık. Her şeyi aldı" demişti.

Nagehan Alçı ayrıca eski kocasından şiddet gördüğünü de itiraf ederek olay iddialarda bulunmuştu. Ancak Kütahyalı bu konuda sessizliğini korumuştu.

Rasim Ozan Kütahyalı kısa süre önce ise yeni bir aşka yelken açtı. Kütahyalı, sosyal medya hesabı üzerinden yeni sevgilisi Pınar Ayaz ile fotoğrafını paylaşınca da gündeme gelmişti.

Ekran Alıntısı

Rasim Ozan Kütahyalı son olarak bir etkinlikte görüntülendi. MuhabirOnline'a konuşan ünlü isim futbol konusunda hararetli şekilde konuşurken bir anda özel hayatına dair soru geldi.

Nagehan Alçı'dan boşanmıştı! Yeni aşkı sarmaş dolaş hallerini paylaştı Nagehan Alçı'dan boşanmıştı! Yeni aşkı sarmaş dolaş hallerini paylaştı

Muhabir "Duygu dünyanda işler nasıl var aşk meşk durumları nasıl?" diye sordu. Rasim Ozan Kütahyalı ise "Abi onu özel hayata girmiyorum öpüyorum" diyerek muhabirlerin yanından adeta kaçtı.

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Rasim Ozan Kütahyalı
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