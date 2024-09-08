Rasim Ozan Kütahyalı aşk sorusunu duyunca kaçtı! Yeni sevgilisiyle poz vermişti

Nagehan Alçı ile boşanan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında eski eşinden olay iddialar gelmişti.

Nagehan Alçı eski kocası Rasim Ozan Kütahyalı için "Rasim hukuk tanımaz. Nafaka ödemiyor. Hacize koyuyorsun, Rasim haciz falan da takmıyor. Herkese borçlu, herkesle davalık. Her şeyi aldı" demişti.

Nagehan Alçı ayrıca eski kocasından şiddet gördüğünü de itiraf ederek olay iddialarda bulunmuştu. Ancak Kütahyalı bu konuda sessizliğini korumuştu.

Rasim Ozan Kütahyalı kısa süre önce ise yeni bir aşka yelken açtı. Kütahyalı, sosyal medya hesabı üzerinden yeni sevgilisi Pınar Ayaz ile fotoğrafını paylaşınca da gündeme gelmişti.

Rasim Ozan Kütahyalı son olarak bir etkinlikte görüntülendi. MuhabirOnline'a konuşan ünlü isim futbol konusunda hararetli şekilde konuşurken bir anda özel hayatına dair soru geldi.

Muhabir "Duygu dünyanda işler nasıl var aşk meşk durumları nasıl?" diye sordu. Rasim Ozan Kütahyalı ise "Abi onu özel hayata girmiyorum öpüyorum" diyerek muhabirlerin yanından adeta kaçtı.