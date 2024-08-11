Nagehan Alçı'dan boşanan Rasim Ozan Kütahyalı'nın yeni aşkından sarmaş dolaş poz

Gazeteci Nagehan Alçı ile 13 yıl süren evliliğini geçtiğimiz yıl noktalayan Rasim Ozan Kütahyalı sık sık gündem olan bir isim.

Boşandıktan sonra Alçı eski kocası Rasim Ozan Kütahyalı için "Rasim hukuk tanımaz. Nafaka ödemiyor. Hacize koyuyorsun, Rasim haciz falan da takmıyor. Herkese borçlu, herkesle davalık. Her şeyi aldı" demişti.

Nagehan Alçı ayrıca eski kocasından şiddet gördüğünü de söylemişti. Tüm bu açıklamalara rağmen Rasim Ozan'dan bir açıklama ise gelmemişti.

Rasim Ozan Kütahyalı kısa süre önce, yeni bir aşka yelken açtı. Kütahyalı, sosyal medya hesabı üzerinden yeni sevgilisi Pınar Ayaz ile fotoğrafını paylaşınca gündeme gelmişti.

Pınar Ayaz da günler sonra sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaşınca dikkat çekti.