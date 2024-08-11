MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nagehan Alçı'dan boşanan Rasim Ozan Kütahyalı'nın yeni aşkından sarmaş dolaş poz

Nagehan Alçı'dan boşanan Rasim Ozan Kütahyalı'nın yeni aşkından sarmaş dolaş poz

11.08.2024 13:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nagehan Alçı ile boşanan Rasim Ozan Kütahyalı yeni aşka yelken açtı. Pınar Ayaz son olarak sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlarını paylaştı. Nagehan Alçı boşanma sonrası yaptığı açıklamalarda eski kocasını suçlamıştı.

Nagehan Alçı'dan boşanan Rasim Ozan Kütahyalı'nın yeni aşkından sarmaş dolaş poz

Gazeteci Nagehan Alçı ile 13 yıl süren evliliğini geçtiğimiz yıl noktalayan Rasim Ozan Kütahyalı sık sık gündem olan bir isim.

Boşandıktan sonra Alçı eski kocası Rasim Ozan Kütahyalı için "Rasim hukuk tanımaz. Nafaka ödemiyor. Hacize koyuyorsun, Rasim haciz falan da takmıyor. Herkese borçlu, herkesle davalık. Her şeyi aldı" demişti.

Nagehan Alçı ayrıca eski kocasından şiddet gördüğünü de söylemişti. Tüm bu açıklamalara rağmen Rasim Ozan'dan bir açıklama ise gelmemişti.

Rasim Ozan Kütahyalı kısa süre önce, yeni bir aşka yelken açtı. Kütahyalı, sosyal medya hesabı üzerinden yeni sevgilisi Pınar Ayaz ile fotoğrafını paylaşınca gündeme gelmişti.

Ekran Alıntısı

Pınar Ayaz da günler sonra sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaşınca dikkat çekti.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Nagehan Alçı Rasim Ozan Kütahyalı
En Çok Okunan Haberler
Gaye Erkan aylar sonra Bodrum'da ortaya çıktı: Villa partisi!

Gaye Erkan aylar sonra Bodrum'da ortaya çıktı: Villa partisi!

Korkudan kendilerini alkole verdiler! Ülkece evden dışarı çıkmıyorlar

Korkudan kendilerini alkole verdiler! Ülkece evden dışarı çıkmıyorlar

Sonbahar için korkutan sözler: 'Çok sıcak geçebilir!'

Sonbahar için korkutan sözler: 'Çok sıcak geçebilir!'

Skandal çağrı! Netanyahu'ya seslendi: "Türkiye'ye atom bombası at"

Skandal çağrı! Netanyahu'ya seslendi: "Türkiye'ye atom bombası at"

Emin Pazarcı'nın yanıtları tepki çekti

Emin Pazarcı'nın yanıtları tepki çekti

Manisa'da katliam gibi kaza! 4 ölü, 3 yaralının durumu ağır

Manisa'da katliam gibi kaza! 4 ölü, 3 yaralının durumu ağır

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Camper ve daha pek çok markada dev fırsatlar

Camper ve daha pek çok markada dev fırsatlar

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.