Rasim Ozan Kütahyalı'dan Falcao'ya: Şerefinle Türkiye'yi terk et!

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Rakibiyle 0-0 berabere kalan ve liderliği koltuğunu Beşiktaş'a kaptıran sarı-kırmızılılarda, aylar sonra sahalara dönen Radamel Falcao'nun bir kez daha sakatlanması camiayı ayağa kaldırdı.

"ALDIĞI UÇAK BİLETİNİ KAMERALARA GÖSTERDİ"

Beyaz Futbol adlı programda açıklamalarda bulunan Rasim Ozan Kütahyalı, Kolombiyalı golcü için aldığı uçak biletini kameralara gösterdi.Kütahyalı, "Falcao bizleri mahvettin, umutlarımızı tükettin. Onurunla, şerefinle Türkiye'yi terk et" dedi.