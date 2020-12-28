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Rasim Ozan Kütahyalı'dan flaş iddia! ''Alexander Sörloth, Galatasaray'a geliyor''

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.12.2020 16:21 | Son Güncelleme

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz Futbol programında flaş bir açıklamada bulunarak 'Devre arasında Alexander Sörloth'un Galatasaray'a geleceğini' iddia etti.

Rasim Ozan Kütahyalı'dan flaş iddia! ''Alexander Sörloth, Galatasaray'a geliyor''

Gösterdiği müthiş performans ile Trabzonspor'dan rekor bir ücrete Alman ekibi Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth beklentilerin altından kaldı. Bir türlü istenen seviyeye gelemeyen Sörloth Almanya'da gündem oldu.Transferin en çok konuşulan ismi olan Trabzonspor'da gol krallığı yaşayan 24 yaşındaki Norveçli gol makinesi gündemden düşmüyor. Alman ekibine rekor fiyatla transfer olan Sörloth beklentilerin altında kaldı.

GALATASARAY İDDİASI

Galatasaray'da flaş iddia. Rasim Ozan Kütahyalı, Trabzonspor'dan RB Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth'ün devre arasında Galatasaray'a döneceğini iddia etti ve bu iddiasını da Galatasaray içinden etkili kaynaklara dayandırdı.

Programda Ahmet Çakar da 'Ben Sörloth'un yerinde olsam hiç düşünmeren gelirim' dedi. Çakar ayrıca, Sörloth'ün gelmesi durumunda Galatasaray'ı şampiyon yapacağını söyledi.


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