Rasim Öztekin'den Cem Yılmaz açıklaması

Koronavirüs nedeniyle ünlü isimler sık sık hayranlarıyla sosyal medyada buluşmaya devam ediyor. Oyuncu Rasim Öztekin de önceki akşam Instagram hesabı üzerinden canlı yayın yaparak kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Bir Instagram kullanıcısı Öztekin’e G.O.R.A.filminde birlikte rol aldığı Cem Yılmaz ile küs olup olmadığını sordu. Kendisine gelen soru karşısında şaşıran Rasim Öztekin şu ifadeleri kullandı;

“CEM YILMAZ'LA KÜS DEĞİLİM”

Bana sosyal medyada sık yöneltilen sorulardan biri de budur. Cem Yılmaz ile öyle bir küslük durumum falan yok. Bu niye yakıştırıldı onu da bilmiyorum açıkçası. Cem Yılmaz ile biz G.O.R.A. filminde birlikte çalıştık. Filmin çekildiği tarihten beri de Cem Yılmaz'ı görmedim. Dolayısıyla Cem Yılmaz ile küsecek bir durumumuz da olmadı. Karşı karşıya hiç gelmedik. Nereden çıkartılıyor bu anlamış değilim. Cem Yılmaz da benim çok sevdiğim bir kardeşimdir. Küs falan da değilim yani ben değilim. O küs mü onu bilmiyorum tabii ama küs olacak bir zamanımız olmadı yani” dedi.

