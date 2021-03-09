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  4. Rasim Öztekin'in ölüm haberini alan Ceyhun Fersoy ve eşi Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu

Rasim Öztekin'in ölüm haberini alan Ceyhun Fersoy ve eşi Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu

09.03.2021 13:47 | Son Güncelleme:
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Rasim Öztekin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öztekin’in vefat haberini alan Ceyhun Fersoy ve eşi Begüm Öner hastane önünde gözyaşlarına boğuldu.

'Seksenler' dizisinde 'Fehmi' karakterini canlandıran Rasim Öztekin pazar günü fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybeden usta oyuncu sevenlerini yasa boğdu.

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Seksenler dizisinde Rasim Öztekin ile rol alan oyuncu Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy kötü haberi alır almaz hastaneye koştu. Ünlü oyununun vefat ettiğini öğrenen çift büyük üzüntü yaşadı.

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Gözyaşlarına boğulan çifti çevredekiler sakinleştirdi. Begüm Öner, gazetecilere ''Tek kelime edecek halimiz yok. Başımız sağ olsun'' demekle yetindi.

Seksenler dizisinde rol alan Hacı Ali Konuk ile Deniz Oral ise yaptıkları açıklamada; "Bizim ağabeyimizdi. Kalpte sorunu vardı ama çok umutluyduk. Durumu iyiydi ama iki kere de kalbi durmuş geldiğinde. Allah rahmet eylesin. Sözün bittiği yer aslında" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Begüm Öner Ceyhun Fersoy Rasim Öztekin
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Çok değerli usta güle güle seni bekleyen niceleri orada
büyük usta mekanın cennet olsun abicim sende maskesiz geziyorsun ya olacak iş mi birde roportaj vermişsin

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