Rasim Öztekin'in ölüm haberini alan Ceyhun Fersoy ve eşi Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu

'Seksenler' dizisinde 'Fehmi' karakterini canlandıran Rasim Öztekin pazar günü fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybeden usta oyuncu sevenlerini yasa boğdu.

Seksenler dizisinde Rasim Öztekin ile rol alan oyuncu Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy kötü haberi alır almaz hastaneye koştu. Ünlü oyununun vefat ettiğini öğrenen çift büyük üzüntü yaşadı.

Gözyaşlarına boğulan çifti çevredekiler sakinleştirdi. Begüm Öner, gazetecilere ''Tek kelime edecek halimiz yok. Başımız sağ olsun'' demekle yetindi.

Seksenler dizisinde rol alan Hacı Ali Konuk ile Deniz Oral ise yaptıkları açıklamada; "Bizim ağabeyimizdi. Kalpte sorunu vardı ama çok umutluyduk. Durumu iyiydi ama iki kere de kalbi durmuş geldiğinde. Allah rahmet eylesin. Sözün bittiği yer aslında" ifadelerini kullandı.



