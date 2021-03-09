Rasim Öztekin'in Seksenler grubuna attığı son ses kaydı ortaya çıktı: Öldüğün zaman usta olursun

Usta oyuncu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Ölümüyle ailesini ve sevenlerini yasa boğan Öztekin'in 2012 yılından bu yana rol aldığı Seksenler dizisinin grubuna attığı mesaj ortaya çıktı.

"KENDİMİ USTA OLARAK GÖRMÜYORUM"

Yapımcı Birol Güven'in sosyal medya hesabı Instagram üzerinden, "Ancak Ölünce Usta Olunur. Rasim Öztekin'in Seksenler grubuna attığı son mesaj" notuyla paylaştığı gönderide, Rasim Öztekin'in son sözleri herkesi etkiledi. Öztekin konuşmasında "24 Ocak 2012'de başlamışız. Çok acayip bir iş yapıyoruz. 61 yaşımın dokuz yılını burada geçirmişim. İşin başından beri bir aile olduk. Aile vasfımızı hiç kaybetmedik. Gidenleriyle kalanlarıyla ailemiz devam ediyor. Sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum. Kendimi usta olarak görmüyorum, çünkü öğrenme devam ediyor. Öldüğün zaman usta olursun çünkü o zaman öğrenme bitiyor. Çocukken girenler büyüdü, oyuncu oldular. Mesela Begüm ilk geldiğinde yürümeyi bilmiyordu. Yavaş yavaş burada yürüdü, sonra okula gönderdik. Ceyhun'la evlendiler ve oyuncu aile oldular" ifadelerini kullandı.



