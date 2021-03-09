Rasim Öztekin'in cenaze töreni ne zaman? Pelin Öztekin açıkladı

Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçtiğimiz pazar günü kalp krizi geçirdi. Usta sanatçı, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Vefat haberi sonrası usta sanatçının sevenleri hastaneye akın etti.

Ünlü yapımcı ve yönetmen Birol Güven, 'Seksenler' dizisinde uzun süredir birlikte çalıştığı Rasim Öztekin'in cenaze töreninin detaylarının henüz belli olmadığını açıklamıştı.

"RASİM ÖZTEKİN'İN İSTEĞİ DOĞRULTUSUNDA..."

Birol Güven, "Belli olan tek şey, törenin Rasim Bey'in isteği doğrultusunda sınırlı katılımla ve pandemi kurallarına uygun şekilde gerçekleşecek olmasıdır. Ailesi bu konuda çok hassas. Netleşen bilgiyi paylaşacağım" ifadelerini kullandı.

PELİN ÖZTEKİN PAYLAŞTI

Pelinz Öztekin ise cenaze töreninin detaylarını açıkladı. Öztekin paylaşımında "Canım babam, ustam, Rasim Öztekin'in cenazesi 10 Mart çarşamba günü, saat 15.00'de Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde kılınacak namaza müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir."

