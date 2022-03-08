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Rasim Öztekin kimdir? Ne zaman ve neden hayatını kaybetti? Rasim Öztekin filmleri nelerdir?

08.03.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rasim Öztekin'in hayatını kaybetmesinin üzerinden tam bir yıl geçti. Usta oyuncu ölüm yıl dönümünde anılıyor. Türk tiyatrosunun beşinci kavuklusu olan ünlü oyuncu günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Bu kapsamda Rasim Öztekin kimdir? Ne zaman ve neden hayatını kaybetti? Rasim Öztekin filmleri nelerdir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar...

Rasim Öztekin kimdir? Ne zaman ve neden hayatını kaybetti? Rasim Öztekin filmleri nelerdir?

Rasim Öztekin 8 Mart 2021'de kaldırıldığı İstanbul Doktor Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Usta oyuncu ölüm yıl dönümünde internette günün en çok araştırılan isimleri arasında bulunuyor. Peki Rasim Öztekin kimdir? Ne zaman ve neden hayatını kaybetti? Rasim Öztekin filmleri nelerdir? Rasim Öztekin'in hayatı, biyografisi ve oyunculuk kariyerine ilişkin detayları sizler için derledik.

RASİM ÖZTEKİN KİMDİR?

Rasim Öztekin, 1959 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.

Rasim Öztekin; İstanbul Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nda öğrenim gören Rasim Öztekin mezun olduktan sonra oyunculuğa 1977 yılında Kadıköy Halk Eğitim, İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Nöbetçi Tiyatro’ da amatör çalışmalarla başladı.

1980 yılının Kasım ayında Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel tiyatro sanatçılığına başladı. 1980-1992 yılları arasında Şahları da Vururlar, Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı, İçinden Tramvay Geçen Şarkı, İstanbul’u Satıyorum, başta olmak üzere Orta oyuncular Tiyatrosu’nun tüm oyunlarında rol aldı.

1992 - 1995 yılları arasında televizyonlarda sırasıyla “Müzikomedi” (Nükhet Duru ve Demet Akbağ’la birlikte), “Mega Show” (Hülya Avşar-İbrahim Tatlıses-Demet Akbağ'la birlikte) şov programları yaptı. 1994 yılında Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı “2071’ de Türkiye” adlı müzikali sahneye koyup oynadı. 1995’te Ortaoyuncular Tiyatrosu ile Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri, Çok Tuhaf Soruşturma ve Fişne Bahçesi gibi birçok prodüksiyonda yer aldı.

Bir Günlük Aşk Hikayesi, 72. Koğuş, Arabesk, Tersine Dünya, Passion Du Turca, Pardon ve Şans Kapıyı Çalınca isimli filmlerde oynadı. Köşedönücü, Biraz Düş, Biraz Gülüş, Eğrisiyle Doğrusuyla, Bir Yaz Gecesi Eğlencesi, Boş gezen ve Kalfası, Başka İstanbul Yok ve Yeni Hayat isimli televizyon yapımlarında rol aldı.

Tiyatronun yanı sıra, sinema ve dizi filmlerde de rol alan Rasim Öztekin, TRT'ye program metin yazarlığı ve bir dönem (1998-2002 yılları arasında) Akşam gazetesinde ve 2004 yılında Star gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.

2005 te yine Gani Müjde’ nin yazdığı Mehmet Ergen’ in sahnelediği “Yıldızların Altında” müzikalinde, Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin‘ le başrolü paylaştı.

2009 un ocak ayında "Boş gezen ve Kalfası" adlı oyununu oynarken kalbi hastalandı. Kalbine pil takıldı.

2005 yılının Eylül ayında gazeteci Esra Kazancıbaşı ile Atina’da evlendi. Rasim Öztekin’in ilk evliliğinden 1987 doğumlu Pelin Öztekin adında bir kızı var. Pelin Öztekin, BKM Mutfak oyuncularından biridir.

2014 yılında Müfit Can Saçıntı’nın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı “mandira-filozofu” adlı filmde başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Begüm Öner, Kemal Kuruçay, Eser Eyüboğlu, ve Ayda Aksel paylaştı.

2016 yılında Dümbüllü Hasan Efendi'nin kavuğu, Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredildi.

RASİM ÖZTEKİN NE ZAMAN VE NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Rasim Öztekin'e 2004 senesinde kalp yetmezliği tanısı kondu. Oyuncu, 8 Mart 2021 tarihinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Öztekin, o gün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybetti.

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Ferhan Şensoy Rasim Öztekin
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