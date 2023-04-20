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Usul nasıl yazılır, usul yazımı nasıl olmalıdır? Usul mü usül mü, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

06.04.2023 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konuşurken belki de dikkatimizi çekmeyen kelimeler yazı yazarken kafa karıştırıcı olabilir. Kitaplarda, internette ve günlük konuşmalarda en sık kullanılan kelimelerde bile bu sorun yaşanabilir. Usul de benzer şekilde nasıl yazıldığı merak edilen bir sözcüktür. Sesli harflerin telaffuzu yazı yazma sırasında karışıklığa yol açabilir. Peki, usul yazımı nasıl olmalıdır?

Usul nasıl yazılır, usul yazımı nasıl olmalıdır? Usul mü usül mü, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

İnternette sık sık anlatım bozuklukları ve yazım yanlışları ile karşılaşılır. Bu sorunun en pratik çözümü TDK’nin çevrimiçi yazım kılavuzu ve sözlük hizmetlerinden yararlanmaktır. Güncel sözlükte aratılan kelimelerden biri olan usul de yazım yanlışı yapılan sözcüklerdendir. TDK’nin hizmetlerinden yararlanarak kelime dağarcığınızı geliştirebilirsiniz. Aynı zamanda dil bilgisine ve imla kurallarına uygun şekilde yazı yazabilirsiniz.

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Usul nasıl yazılır?

Usul kelimesinin doğru yazımını öğrenmek için Türk Dil Kurumu internet sitesinden sıkça sorgu yapılmaktadır. Başka dillerden Türkçeye geçmiş sözcüklerde sesli harfler genellikle karıştırılır. Bu örnekte de ‘usul mu usül mü’ sorusu merak edilir. TDK’ye göre kelimenin doğru yazımı usul şeklindedir. Türkçede şapka olarak bilinen düzeltme işaretinin kullanımı da zaman zaman karışıklığa sebep olmaktadır. Usul kelimesinin bu şekilde yazılması hatalı olur. Usul yazımı için düzeltme işareti kullanılmaz. Usul Arapça kökenli bir kelimedir. Türkçeye farklı dillerden geçen kelimelerin yazımı daha çok soru işareti oluşturabilir. Usul TDK’ye göre birden fazla anlama sahiptir.

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Usul doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

Bir kelimenin anlamını öğrenmek için öncelikle sözlük kullanılmalıdır. Bu anlamda en doğru kaynak olan TDK’den yararlanılabilir. Sonrasında kelimeyi pekiştirmek amacıyla cümle içinde kullanımları incelenebilir. Kitap okumanın bir faydası da kelime dağarcığınıza katkı yapacak olmasıdır. Aynı zamanda kelimenin doğru yazılışı öğrenilmiş olur. Usul kelimesinin cümle içinde kullanıldığı örnekler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Bilimsel araştırma yapmak için usulüne uygun hareket edilmeli.
  • Kediyi korkutmamak için ona usulca yaklaştı.
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