Yeter ki nasıl yazılır, yeter ki yazımı nasıl olmalıdır? Yeter ki ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Dilimizde "ki" eki farklı anlamlarda kullanılır. Kullanıldığı anlama göre bitişik ya da ayrı yazılabilir. Bu yüzden doğru yazımı sıklıkla karıştırılmaktadır. Günlük konuşmada sözcüklere dikkat edilmeden konuşulsa da yazışmalarda dil bilgisi kurallarına uymak önemlidir. Yeter ki ifadesi de yazışmalarda nasıl yazılması gerektiği karıştırılan bir ifadedir. Bu sorunu gidermek için ki ekinin görevi bilinmelidir. Dil bilgisi ve yazım kuralları hakkında bilgilere TDK sözlükleri ve yazım kılavuzlarından erişilebilir.

Yeter ki nasıl yazılır?

Türkçede farklı görevlerde kullanılan üç farklı ki vardır. Ki eki hangi anlamda kullanıldığına göre bitişik ya da ayrı yazılabilir. Bunları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

Sıfat olan –ki (bitişik yazılır)

İlgi zamiri olan –ki (bitişik yazılır)

Bağlaç olan ki (ayrı yazılır)

"Yeter ki bitişik mi yazılır?" sorusu için bu kelimedeki ki ekinin görevine bakılabilir. Burada ki bağlaç olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla yeter ki TDK’ye göre ayrı yazılmalıdır. Ki bağlacı iki cümleyi çeşitli anlamlarda birbirine bağlamak için kullanılır. Ki bağlacına örnek olarak demek ki, bilmem ki, kaldı ki gibi kullanımlar örnek olarak verilebilir. Ayrıca bağlaç olan ‘ki’ cümlede ses değişimine uğramaz. Bu yüzden her zaman aynı şekilde yazılır ve okunur. Dilimizde bazı örneklerde ki bağlacı kalıplaştığı için bitişik yazılır. Bunlar belki, mademki, oysaki ve sanki gibi örneklenebilir. Yeter ki yazımı bu istisnadan etkilenmez ve ayrı yazılır.

Yeter ki ayrı mı yazılır?

Yeter ki ifadesinin yazımı için ki ekinin nasıl kullanıldığı ve hangi şartlarda ayrı, hangi şartlarda bitişik yazıldığı bilinmelidir. Bunun için yazım kılavuzu incelenebilir. Ayrıca örnek cümlelerde eklerin kullanımına bakılarak göz aşinalığı sağlanabilir. Yazım kurallarını öğrenmek için kitap okumak iyi bir yöntemdir. Yeter ki doğru yazılışı için aşağıdaki örnek cümleler incelenebilir: