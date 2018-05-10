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Raul Meireles Fenerbahçe'ye geri dönüyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.05.2018 08:30 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın açıkladığı altyapıda gerçekleştirilecek yeni atılımın şifreleri çözülüyor.

Raul Meireles Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Sarı-lacivertlilerin, '3 Temmuz Futbol Akademisi' adı altında kuracağı yeni sistemin nasıl işleyeceği ortaya çıktı. Akademinin temel amacı, futbolcu bulmak ve yetiştirmek olacak ama aynı zamanda Türk futboluna antrenör desteği de verecek. Akademide özellikle altyapılarda görev alacak antrenörler yetiştirilecek. Ayrıca futbol diyetisyeni hatta aşçı bile yetiştirilecek. Diyetisyenler futbol konusunda uzmanlaşacak. Aşçılar ise uygun yemek yapma konusunda ustalaşacak.

3 Temmuz Futbol Akademisi'nin başına Portekiz Milli Takımı'nda Fernando Santos'un yardımcılığını yapan İlidio Vale'nin geçmesi bekleniyor. Vale'nin gerekli görmesi durumunda kendisiyle ilk temasın kurulmasını sağlayan Raul Meireles de 3 Temmuz Akademisi'nde görev almaya başlayabilir.

YAPILACAK TESİSİN ÖZELLİKLERİ

İlk etapta 4 çim saha yapılacak. Bu sayı sonradan 6'ya ve 8'e yükselecek. Tesis 220 dönüm üzerine kurulacak. Akademide kalecilerin çalışması için özel çim saha, tam teşekküllü sağlık merkezi, en az bin kişilik de tribün yapılacak. Rehabilitasyon merkezi, tüm takımların yararlanacağı MR cihazı, sıcak ve soğuk havuzlar ile hidroterapi havuzu, fitness parkuru, 1 futsal sahası bulunacak. Bilgisayar destekli çalışma sistemi, oyuncu destek departmanı ve güç artırmak için eğimli bir alan da inşa edilecek. (FOTOMAÇ)

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Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Raul Meireles

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