Raul Meireles: Son 2 yılımda, Fenerbahçe'de oynamaktan zevk almadım

2012-2016 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Portekizli oyuncu Raul Meireles, Porto'nun televizyon kanalında bir röportaj verdi ve futbolu bırakmasına da değindi.

"İDMANA GİTMEK İSTEMİYORDUM"

Meireles,"Fenerbahçe'deki son 2 yılımda artık aynı tutkuyu, aynı coşkuyu hissetmemeye başladım. Orada oynamaktan zevk almamaya başladım. Kalkıp idmana gitmek istemiyordum. Eşime futbolu bırakmayı düşündüğümü söylemeye başladım ve sonra da sakatlıklarım başladı, veda ettim." dedi.

"HULK'UN GELİŞİMİ İNANILMAZDI"

Meireles, "Porto'da beni en çok şaşırtan takım arkadaşlarım Lisandro Lopez ve Hulk oldu. Hulk'un gelişimi inanılmazdı. Çok saçmaydı. Porto'daki ilk idmanında ne yaptığını bilmiyordu, futbolun ne olduğunu bilmiyordu. Sağına soluna bakıp topa vuruyordu." dedi.

