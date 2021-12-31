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Ravioli nasıl yapılır? Ravioli malzemeleri neler?

31.12.2021 01:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ravioli İtalyan mutfağına ait leziz yemeklerden biridir. Sevilerek tüketilen ravioli tarifine haberimizden ulaşabilir ve siz de evinizde kolaylıkla ravioli hazırlayabilirsiniz. Peki Ravioli nasıl yapılır? Ravioli malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

Ravioli nasıl yapılır? Ravioli malzemeleri neler?

Ravioli tarifi ve malzemeleri araştırılıyor.Ravioli İtalyanca "ravvolgere" (sarmak) fiilinden geliyor. 280 gram un, 200 gram semolina (irmik unu), 300 gram orta yağlı kıyma ravioli yapmak için gerekli malzemeler arasında yer alıyor. Peki Ravioli nasıl yapılır? Ravioli malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

Ravioli nasıl yapılır? Ravioli malzemeleri neler?

RAVİOLİ MALZEMELERİ

Hamuru için:

  • 280 gram un (2 su bardağı)
  • ½ çay kaşığı tuz
  • 200 gram semolina (irmik unu)
  • 6 adet yumurta

İç harcı için:

  • 300 gram orta yağlı kıyma
  • ½ çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
  • 1 adet orta boy kuru soğan
  • ¼ çay kaşığı tuz

Servisi için:

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

RAVİOLİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

Un ve irmik ununu karıştırma kabına alın. Tuzu ilave edin. Tek tek eklenen yumurtalar ile ravioli hamuru kıvam alana dek yoğurun. Streç filmle sarın ve 20 dakika buzdolabında bekletin. Ravioli hamurlarını açmadan evvel iç harcı hazırlayın. Kuru soğanı küçük küp şeklinde doğrayın. Orta yağlı kıyma, tuz ve taze çekilmiş tane karabiber ilavesiyle yoğurun. Hamur toparlandığında minik bezelere ayırın. Mutfak tezgahını hafifçe unlayın ve bir adet hamur bezesini oklava yardımıyla yufkadan biraz daha kalın olacak şekilde açın. Diğer bezeler için de aynı işlemi tekrarlayın.

Kare hamur parçalarının orta kısımlarına hazırladığınız kıymalı iç harçtan bir tatlı kaşığı koyun. Ravioli makarna hamurlarının kenar kısımlarını hafif ıslatın. Üzerine bir kat hamur kapatın ve kare şeklini verin. Kenar kısımlarının üzerinden tırtıklı bir kesici yardımıyla geçip yapışmalarını ve şekil almalarını sağlayın. Üzerlerini temiz bir mutfak beziyle örtün ve buzdolabında 30 dakika kadar dinlendirin. Bol miktarda suyu derin bir tencerede kaynatın. Hamurunu taze taze açtığınız için; ravioli makarnaları yaklaşık 6-8 dakika haşlayın. Makarnalar haşlanınca süzgeç yardımıyla çıkarın ve fazla sularını süzdürün. Tereyağını geniş tabanlı bir tavada eritin. Haşlanmış ravioli makarnaları, tereyağında 1-2 dakika soteleyin. Afiyet olsun...

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İtalya
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