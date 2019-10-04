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Raymond Domenech: Galatasaray'dakiler orta seviye oyuncular

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.10.2019 17:52 | Son Güncelleme

Fransız teknik adam Raymond Domenech, PSG'nin Şampiyonlar Ligi performansını değerlendirirken, Galatasaraylıları kızdıracak ifadeler kullandı. Domenech, "Paris'in ortalama bir takım olan Galatasaray'a karşı sergilediği son 15 dakikalık performansı pek parlak bulmuyorum" dedi.

Raymond Domenech: Galatasaray'dakiler orta seviye oyuncular

Şampiyonlar Ligi'nde Salı günü oynanan ve Paris Saint Germain'in deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçın ardından L'Equipe gazetesinin televizyon kanalına yorumcu olarak katılan Fransa Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Raymond Domenech açıklamalarda bulundu.

PSG'nin geçen seneden bir farkı olmadığını söyleyen Domenech, Galatasaray hakkında yorumlarda bulunurken şunları söyledi:

GALATASARAY'DAKİLER ORTA SEVİYE OYUNCULAR
"Paris Saint Germain'in gruplarda Galatasaray ile karşılaşıyor. Türk temsilcisine baktığımız zaman Fransa Lig 1'de oynamış orta seviye oyuncular olduğunu görüyorsunuz. Paris'in kötü olduğunu söylemiyorum fakat bu maç bir kıstas niteliği taşımıyor. Real Madrid'in Club Brugge'e karşı oynadığı maç sonrası Paris'in Real galibiyeti konusunda göreceli olunması gerekiyor. Paris Saint Germain'in ortalama bir takım olan Galatasaray'a karşı sergilediği son 15 dakikalık performansı pek parlak bulmuyorum."

Raymond Domenech, Fransa milli takımı başında 79 maça çıkarken 41 galibiyet, 23 beraberlik ve 15 yenilgi aldı.

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Galatasaray psg

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