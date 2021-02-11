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Raymond Domenech'in görevine son verildi

11.02.2021 15:50 | Son Güncelleme:
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Raymond Domenech'in görevine son verildi

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nantes, teknik direktör Raymond Domenech'in yerine Antoine Kombouare'yi göreve getirdi.

Fransız teknik direktör Domenech'in Nantes macerası 47 gün sürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, takıma beklenen ivmeyi kazandıramayan 69 yaşındaki Domenech ile yollar ayrıldı.

Domenech'in yerine ise bir başka Fransız teknik adam Antoine Kombouare getirildi. 2010 yılından beri takım çalıştırmayan Domenech, 26 Aralık'ta Nantes'ın başına geçmişti. Domenech yönetimindeki 8 maçta da kazanamayan Nantes, 4 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşamıştı.

Daha önce Strasbourg, Valenciennes, Paris Saint-Germain, Lens, Guingamp ve Dijon gibi takımlarda görev yapan 57 yaşındaki Kombouare ise son olarak geçen yıl Toulouse'u çalıştırmıştı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

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