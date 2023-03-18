SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. Rayo Vallecano Girona maçında görülmemiş penaltı vuruşu! Taraftar çileden çıktı

Rayo Vallecano Girona maçında görülmemiş penaltı vuruşu! Taraftar çileden çıktı

18.03.2023 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya La Liga'nın köklü kulüplerinden Rayo Vallecano sahasında Girona ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısında son bölüme girilirken, ev sahibi ekip kazanılan penaltıdan faydalanamazken, gerçekleştirilen ilginç penaltı organizasyonu sonrası taraftar çileden çıktı. İşte detaylar...

Rayo Vallecano Girona maçında görülmemiş penaltı vuruşu! Taraftar çileden çıktı

La Liga'nın 26'ncı haftasında Rayo Vallecano sahasında Girona ile karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen mücadelenin ilk yarısında ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü bulunurken, ilk yarının son bölümüne girilirken Rayo Vallecano penaltı kazandı.

GÖRÜLMEMİŞ PENALTI!

Screenshot_5

Penaltıyı kullanmak üzere topun başına kaptan Oscar Trejo geçerken, tecrübeli oyuncu penaltıyı oldukça ilginç bir şekilde kullanmayı tercih etti. 34 yaşındaki oyuncu topa hafif bir dokunuş yaparken, bu sırada ceza sahasına koşan Isi Palazon, topa vurdu ancak top üstten dışarı gitti.

TARAFTARDAN TEPKİ!

Screenshot_2

Bu pozisyon sonrası Rayo Vallecano taraftarları gerçekleştirilen bu görülmemiş organizasyona tepki gösterdi.

Screenshot_3

Screenshot_4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarihi imza çok yakın, Benzema'dan R. Madrid'e veda! İşte yeni takımı...Tarihi imza çok yakın, Benzema'dan R. Madrid'e veda! İşte yeni takımı...
Sivas'ta skandal gece! Sahaya atlayan taraftar rakibin burnunu kırdı... "Tiksiniyorum"Sivas'ta skandal gece! Sahaya atlayan taraftar rakibin burnunu kırdı... "Tiksiniyorum"
Beşiktaş ve Galatasaray'ı birbirine katmıştı! Sürpriz ayrılık...Beşiktaş ve Galatasaray'ı birbirine katmıştı! Sürpriz ayrılık...
Anahtar Kelimeler:
penaltı La Liga yaşında

En Çok Okunan Haberler

Kirayı 5 bin liraya çıkaran ev sahibi gözaltına alındı

Kirayı 5 bin liraya çıkaran ev sahibi gözaltına alındı

Bilim insanları tespit etti! Kahramanmaraş'ta ürküten gerçek: 510 yıl sonra yine aynısı oldu

Bilim insanları tespit etti! Kahramanmaraş'ta ürküten gerçek: 510 yıl sonra yine aynısı oldu

'Savcılar soruşturma başlatmalı!' Jesus'un sözleri tartışma konusu...

'Savcılar soruşturma başlatmalı!' Jesus'un sözleri tartışma konusu...

Galatasaraylı yıldız için ağır ifadeler! 'Milli takıma alınması komedi!'

Galatasaraylı yıldız için ağır ifadeler! 'Milli takıma alınması komedi!'

Fenerbahçe'den 4 yıllık imza! Resmen açıklandı

Fenerbahçe'den 4 yıllık imza! Resmen açıklandı

Galatasaray, sezon sonunda 4 dünya yıldızını birden getiriyor!

Galatasaray, sezon sonunda 4 dünya yıldızını birden getiriyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Rahatlığıyla nam salmış çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Rahatlığıyla nam salmış çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.