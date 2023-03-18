Rayo Vallecano Girona maçında görülmemiş penaltı vuruşu! Taraftar çileden çıktı

La Liga'nın 26'ncı haftasında Rayo Vallecano sahasında Girona ile karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen mücadelenin ilk yarısında ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü bulunurken, ilk yarının son bölümüne girilirken Rayo Vallecano penaltı kazandı.

GÖRÜLMEMİŞ PENALTI!

Penaltıyı kullanmak üzere topun başına kaptan Oscar Trejo geçerken, tecrübeli oyuncu penaltıyı oldukça ilginç bir şekilde kullanmayı tercih etti. 34 yaşındaki oyuncu topa hafif bir dokunuş yaparken, bu sırada ceza sahasına koşan Isi Palazon, topa vurdu ancak top üstten dışarı gitti.

TARAFTARDAN TEPKİ!

Bu pozisyon sonrası Rayo Vallecano taraftarları gerçekleştirilen bu görülmemiş organizasyona tepki gösterdi.



