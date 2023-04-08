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Rayyan Baniya: "İtalya Milli Takımı’na çağırılmak gurur verici olur"

08.04.2023 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Karagümrük’ün başarılı savunmacısı Rayyan Baniya, İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini tarafından gözlemlenin çok güzel bir his olduğunu söyleyerek, "İtalya Milli Takımı’na çağırılmak gurur verici olur" dedi. Ligde iyi sonuçlar aldıklarını da aktaran Baniya, "Şu an için tek düşüncem Fatih Karagümrük’ün başarısı" diye konuştu.

Rayyan Baniya: "İtalya Milli Takımı’na çağırılmak gurur verici olur"

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Fatih Karagümrük, bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, kırmızı-siyahlılarda savunma oyuncusu Rayyan Baniya, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Derbide mağlup olan rakiplerinin sahada daha istekli olacağını vurgulayan Baniya, "Fenerbahçe iyi ve önemli bir takım. Bu tip takımlara karşı oynamak benim için çok güzel. Kaliteli oyunculara sahipler. Ligde oynadıkları son maçta istemedikleri bir sonuç aldılar ama iyi bir şekilde maça hazırlanıyoruz ve hedeflerimiz var. Müsabakadan iyi bir sonuç ile ayrılacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

İtalya basınında kendisi hakkında çıkan transfer haberleriyle alakalı konuşan 24 yaşındaki futbolcu, "Bu haberleri menajerlerim aracılığıyla duyuyorum tabiki ama şu anda sadece sergileyeceğim performans ile Karagümrük’e katkı vermek istiyorum. Kendimi ve takımımızı geliştirmek, daha üst seviyeye çıkartmak için çalışıyoruz. Mancini tarafından İtalya Milli Takımı’na çağırılmak veya bunun konuşulması beni tabiki çok mutlu eder ve gurur verir ama şu anda tabiki sadece ligde alacağımız iyi sonuçlara odaklanmış durumdayız ve tek düşüncemiz Karagümrük’ün başarısı olacak. Maç maç ilerlemek istiyoruz. İyi sonuçlar almak için elimizden geleni yapacağız" açıklamalarında bulundu.

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