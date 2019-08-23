RAZR, şimdi de katlanabilir tasarımla geliyor!

1.500 dolar fiyat etiketine sahip olacağı söylenen telefon, görünüşe göre 2019 bitmeden tanıtılacak. Yine kapaklı bir yapıda olacak olan bu model katlandığında gömlek cebine bile sığacak boyuta düşüyor gibi görünüyor.

Donanım bölümünde henüz bir sızıntısı bulunmayan telefon, muhtemelen gücünü Qualcomm’un orta segment bir yonga setinden ve 4 GB RAM’den gücünü alacak. Çentikli ekran tasarımı ile gelecek olan telefonun şimdilik sadece siyah renk seçeneği olacak gibi görünüyor.

Katlanabilir telefon furyasının kısa süreceğini düşünüyorum. Bu formdaki telefonların ekranları katlanabilmesi için cam yerine daha çok plastik hissiyatı veren bir malzemeden üretiliyor. Bakalım bu öngörüm doğru çıkacak mı? Yoksa gelecek katlanabilir telefonlar üzerine mi kurulacak?

PES 2020 için Serie A hamlesi!

