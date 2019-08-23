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RAZR, şimdi de katlanabilir tasarımla geliyor!

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TEKNOLOJİ  | 23.08.2019 08:44 | Son Güncelleme

2019’un başında katlanabilir telefon furyası Samsung ve Huawei ile başlamıştı. Henüz satışa sunulamayan Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X modellerinin yanı sıra şimdi de Motorola bu kervana katılıyor. Bildiğiniz gibi Motorola’nın bir döneme damgasını vuran kapaklı telefonu RAZR vardı. Firma bu modeli küllerinden yeniden doğurtmak için kolları sıvadı.

RAZR, şimdi de katlanabilir tasarımla geliyor!

1.500 dolar fiyat etiketine sahip olacağı söylenen telefon, görünüşe göre 2019 bitmeden tanıtılacak. Yine kapaklı bir yapıda olacak olan bu model katlandığında gömlek cebine bile sığacak boyuta düşüyor gibi görünüyor.

Donanım bölümünde henüz bir sızıntısı bulunmayan telefon, muhtemelen gücünü Qualcomm’un orta segment bir yonga setinden ve 4 GB RAM’den gücünü alacak. Çentikli ekran tasarımı ile gelecek olan telefonun şimdilik sadece siyah renk seçeneği olacak gibi görünüyor.

Katlanabilir telefon furyasının kısa süreceğini düşünüyorum. Bu formdaki telefonların ekranları katlanabilmesi için cam yerine daha çok plastik hissiyatı veren bir malzemeden üretiliyor. Bakalım bu öngörüm doğru çıkacak mı? Yoksa gelecek katlanabilir telefonlar üzerine mi kurulacak?

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Anahtar Kelimeler:
razr motorola

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