Razvan Lucescu Beşiktaş iddialarına yanıt verdi

Sezon sonunda Şenol Güneş ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları devam ederken, hedeflerden biri olan "Lucescu modeli"nin teknik direktörü olması planlanan Razvan Lucescu'dan cevap geldi.

Mircea Lucescu'nun sportif direktörlük yapacağı modelde oğlu Razvan Lucescu'nun da Beşiktaş'ta teknik direktör olarak düşünüldüğü iddiaları son günlerde Beşiktaş'ın gündeminde yer alan en ciddi gelişme olarak öne çıktı.

"ÖNCE BAŞKANLA KONUŞMAM LAZIM"

Yunanistan'da şampiyonluğa koşan PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu, geleceği ile ilgili son kararı başkan Savvides ile konuştuktan sonra vereceğini söyledi.

Razvan Lucescu yaptığı açıklamada, "Eylül ayında 2020 yazına kadar geçerli bir sözleşme imzaladım. Benimle ilgili şu anda çok farklı senaryolar konuşuluyor. PAOK'taki işime odaklandım ve başkan Savvides ile de iyi bir ilişkim var. Başkana geleceğim ile ilgili önce onunla konuşacağıma dair söz verdim. Yola devam edeceksek de, yollarımızı ayıracaksak da önce onunla konuşacağım. İşler iyi gitmezken bile beni hep desteklediler. Savvides ailesi benim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

PAOK, Yunanistan Ligi'nde 26 hafta sonunda 70 puanla zirvede yer alıyor ve en yakın takipçisi Olympiakos'un ise 1 maçı eksik ve 60 puanı var.

