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RB Leipzig: 2 - 1 Atletico Madrid (Maç Sonucu)

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 14.08.2020 01:16 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Alman ekibi RB Leipzig ile İspanya'dan Atletico Madrid, Lizbon'da Jose Alvalade Stadı'nda karşı karşıya geldi. Leipzig, 88. dakikada Tyler Adams'ın attığı golle maçı 2-1 kazandı. Tek maç üzerinden oynanan eşleşmede galip gelen Leipzig yarı finale çıktı.

RB Leipzig: 2 - 1 Atletico Madrid (Maç Sonucu)

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atletico Madrid'i 2-1 mağlup eden Leipzig, tur atladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek final maçında Almanya'nın Leipzig takımıyla İspanyol temsilcisi Atletico Madrid, Portekiz'in başkenti Lizbon'da karşı karşıya geldi.

50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

Alman ekibinin 50. dakikada Dani Olmo'nun golüyle öne geçtiği karşılaşmada, Atletico Madrid genç yıldızı Joao Felix'in 71. dakikada penaltıdan attığı golle skora dengeyi getirdi.

  1. dakikada Tyler Adams ile bir kez daha öne geçen ve kalan dakikalarda skoru korumayı bilen Leipzig, adını son dört takım arasına girdi.

4 sezon önce Bundesliga'ya çıkan Leipzig, Devler Ligi'nde tarih yazdı.

Tarihinde ilk kez yarı finale çıkan Leipzig, Fransa'nın Paris Saint-Germain takımıyla eşleşti.

Turnuvada bugün İspanya'nın Barcelona ile Almanya'nın Bayern Münih takımları, TSİ 22.00'de çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

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