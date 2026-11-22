RB Leipzig ile Lens, 24 Kasım 2026 saat 23:00'te Red Bull Arena'da Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
RB Leipzig, Şampiyonlar Ligi'nde Lens ile mücadele edecek. İki takımın da form durumu, maçın seyrini etkileyecek unsurlar arasında.
RB Leipzig (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 11 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 17 gol atıp 9 gol yedi. Ligde 21 puanla 4. sırada.
Lens (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 16 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 14 puanla 11. sırada.
RB Leipzig, son 5 maçında 4 galibiyet alarak iyi bir performans sergiliyor ve bu süreçte 17 gol atıp sadece 9 gol yedi. Lens ise son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak dalgalı bir performans göstermekte; bu süreçte 7 gol atıp 6 gol yedi.
RB Leipzig kadrosunda Assan Ouedraogo (Sakat - Omzundan Sakat), Marc Guiu (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat) ve Leopold Zingerle (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Lens kadrosunda Abdallah Sima (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Ilan Jourdren (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Andrija Bulatovic (Sakat - Boyun Sakatlığı), Franjo Ivanovic (Sakat - Beyin Sarsıntısı), Maik Nawrocki (Sakat - Diz Sakatlığı), Odsonne Edouard (Sakat - Kasığından Sakat) ve Jonathan Gradit (Sakat) yer almıyor.
RB Leipzig kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Romulo, en çok asist yapan oyuncu 7 asistle Antonio Nusa. Lens kadrosunda en çok gol atan oyuncu 5 golle Florian Thauvin.
Son 1 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Lens 1 galibiyet aldı. Bu maçlarda RB Leipzig 1, Lens 2 gol attı.
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