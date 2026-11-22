Şampiyonlar Ligi RB Leipzig Salı 23:00 Lens

RB Leipzig ile Lens, 24 Kasım 2026 saat 23:00'te Red Bull Arena'da Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

RB Leipzig, Şampiyonlar Ligi'nde Lens ile mücadele edecek. İki takımın da form durumu, maçın seyrini etkileyecek unsurlar arasında.

Lig Durumu RB Leipzig 4. Almanya Bundesliga Ligi O 10 G 7 B 0 M 3 P 21 32 Attığı Gol 14 Yediği Gol +18 Averaj Lens 11. Fransa Ligue 1 O 11 G 4 B 2 M 5 P 14 18 Attığı Gol 16 Yediği Gol +2 Averaj Gol Durumu (Toplam) RB Leipzig 32 / 14 Lens 18 / 16 İç Saha / Deplasman Performansı RL RB Leipzig İç saha Oynanan Maç 5 G / B / M 5 / 0 / 0 Gol 23 – 2 L Lens Deplasman Oynanan Maç 5 G / B / M 1 / 1 / 3 Gol 7 – 8

RB Leipzig (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 11 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 17 gol atıp 9 gol yedi. Ligde 21 puanla 4. sırada.

Lens (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 16 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 14 puanla 11. sırada.

Takımların güncel form bilgileri RB Leipzig G G G G M tüm kulvarlar Union Berlin 1-5 RB Leipzig Almanya Bundesliga Ligi G

RB Leipzig 5-2 Augsburg Almanya Bundesliga Ligi G

RB Leipzig 2-3 Manchester City Şampiyonlar Ligi M

Schalke 04 0-2 RB Leipzig Almanya Bundesliga Ligi G

Rot-Weiss Essen 1-2 RB Leipzig Almanya Federasyon Kupası G Lens B M M G G tüm kulvarlar Lens 1-1 Toulouse Fransa Ligue 1 B

Lens 1-2 Marsilya Fransa Ligue 1 M

Lens 1-9 Como Şampiyonlar Ligi M

Lille 1-0 Lens Fransa Ligue 1 M

Lens 2-1 Paris FC Fransa Ligue 1 G

Maç öncesi değerlendirme

RB Leipzig, son 5 maçında 4 galibiyet alarak iyi bir performans sergiliyor ve bu süreçte 17 gol atıp sadece 9 gol yedi. Lens ise son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak dalgalı bir performans göstermekte; bu süreçte 7 gol atıp 6 gol yedi.

Eksik Oyuncular RB Leipzig 3 eksik Assan Ouedraogo Marc Guiu Leopold Zingerle Lens 8 eksik Abdallah Sima Ilan Jourdren Andrija Bulatovic Franjo Ivanovic Maik Nawrocki Odsonne Edouard Jonathan Gradit

RB Leipzig kadrosunda Assan Ouedraogo (Sakat - Omzundan Sakat), Marc Guiu (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat) ve Leopold Zingerle (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lens kadrosunda Abdallah Sima (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Ilan Jourdren (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Andrija Bulatovic (Sakat - Boyun Sakatlığı), Franjo Ivanovic (Sakat - Beyin Sarsıntısı), Maik Nawrocki (Sakat - Diz Sakatlığı), Odsonne Edouard (Sakat - Kasığından Sakat) ve Jonathan Gradit (Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Antonio Nusa RB Leipzig 5 Gol 7 Asist Christopher Nkunku RB Leipzig 5 Gol 3 Asist Romulo RB Leipzig 6 Gol 0 Asist Brajan Gruda RB Leipzig 1 Gol 5 Asist Florian Thauvin Lens 5 Gol 7 Asist Abdallah Sima Lens 1 Gol 1 Asist Thorgan Hazard Lens 1 Gol 1 Asist Ruben Aguilar Lens 1 Gol 1 Asist

RB Leipzig kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Romulo, en çok asist yapan oyuncu 7 asistle Antonio Nusa. Lens kadrosunda en çok gol atan oyuncu 5 golle Florian Thauvin.

İkili Rekabet 0 RB Leipzig 0 Beraberlik 1 Lens Lens 2-1 RB Leipzig Rusya Superleague

Son 1 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Lens 1 galibiyet aldı. Bu maçlarda RB Leipzig 1, Lens 2 gol attı.