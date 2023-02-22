RB Leipzig-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? RB Leipzig-Manchester City maçı hangi kanalda?

RB Leipzig Manchester City maçı 22 Şubat'ta oynanacak. EXXEN platformunda yayınlanması planlanan maçların bu hafta TV8'de ekrana geleceğini duyuran Acun Ilıcalı, hafta boyunca TV8 kanalının elde edeceği reklam gelirinin tamamının depremzede vatandaşlar için bağışlanacağını duyurmuştu. RB Leipzig Manchester City maçı TV8'de şifresiz olarak yayınlanacak. İşte RB Leipzig Manchester City maçının saati, kanalı ve 11'leri...

RB LEIPZIG MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

RB Leipzig Manchester City maçı 22 Şubat 2023 Çarşamba saat 23.00'te başlayacak.

RB LEIPZIG MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

RB Leipzig Manchester City maçı TV8'de canlı olarak ekrana gelecek.

RB LEIPZIG MANCHESTER CITY MAÇINDA 11'LER

RB Leipzig: Ederson, Walker, Dias, Akanji, Ake, Rodri, İlkay, Bernardo Silva, Grealish, Mahrez, Haaland

Manchester City: Blaswich, Simakan, Orban, Gvardiol, Halstenberg, Laimer, Schlager, Szoboszlai, Werner, Forsberg, Andre Silva

ACUN ILICALI'DAN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İşte Acun Ilıcalı'nın paylaşımı...





